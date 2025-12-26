Mundo

Fuga en Brasil: un exjefe policial aliado de Bolsonaro es arrestado en Paraguay

Silvinei Vasques, de 50 años, rompió la tobillera electrónica que usaba durante su prisión.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
26 de diciembre de 2025, 5:57 p. m.
Silvinei Vasques y Jair Bolsonaro
Silvinei Vasques y Jair Bolsonaro Foto: X/@toninhodocall

Un exjefe policial de Brasil, que cumplía prisión domiciliaria por participar en el intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Jair Bolsonaro, fue arrestado la madrugada de este viernes en Paraguay, confirmó a la AFP una fuente de la Policía brasileña.

Silvinei Vasques, exdirector de la Policía Federal de Carreteras (PRF), fue condenado a 24 años y seis meses de prisión el 16 de diciembre por el intento de golpe de Estado después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva venciera a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.

Según reportes de la prensa brasileña, Vasques, de 50 años, rompió la tobillera electrónica que usaba durante su prisión domiciliaria en el estado de Santa Catarina (sur) y cruzó en auto la frontera con Paraguay. Estaba preso desde 2023.

El uso de un pasaporte falso por parte de Silvinei Vasques demuestra claramente un intento deliberado de eludir a la justicia brasileña.
El uso de un pasaporte falso por parte de Silvinei Vasques demuestra claramente un intento deliberado de eludir a la justicia brasileña. Foto: x/@roberta_bastoss

Una fuente de la Policía Federal, en condición de anonimato, informó a la AFP de la captura en un aeropuerto.

Noticias Estados Unidos

Canadá elimina cruces remotos y complica movilización de estadounidenses: así afectará a viajeros y comunidades

Mundo

Marco Rubio felicita al presidente hondureño Nasry Asfura, respaldado por Trump, por su victoria electoral

Noticias Estados Unidos

Compras en 2026: cómo Illinois y Nueva York cambiarán las reglas que afectan su bolsillo

Mundo

Asesinato en Florida: hombre comete homicidio por discusión en un partido de la NFL

Mundo

Encuentro crucial: Zelenski anuncia que se reunirá con Donald Trump este domingo 28 de diciembre en Florida

Noticias Estados Unidos

Aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale en 2026: nuevas rutas, salas VIP y mejoras para viajeros

Mundo

El “mejor jefe” del mundo entrega millonaria bonificación a sus trabajadores con sumas de hasta de seis cifras: esto hicieron con el dinero

Tecnología

Apple toma importante decisión para el 2026 en Brasil por investigación de comportamiento anticompetitivo

Deportes

Conmoción por muerte de promesa de la gimnasia, en Navidad: tenía 18 años y esto fue lo que pasó

Mundo

Expresidente Jair Bolsonaro fue operado “con éxito” por una hernia en hospital de Brasilia

La prensa brasileña indicó que la detención de Vasques ocurrió en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, próximo a Asunción, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a El Salvador con documentación falsa.

Expresidente Jair Bolsonaro fue operado “con éxito” por una hernia en hospital de Brasilia

Agregaron que las autoridades brasileñas habían emitido avisos a Paraguay y otros países vecinos como Colombia y Argentina.

La Corte Suprema condenó a Bolsonaro (2019-2022) a 27 años de prisión junto a otros excolaboradores, entre ellos Vasques, por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones ante Lula.

Bolsonaro, de 70 años, está internado en el hospital DF Star de Brasilia, donde fue operado el jueves por una hernia inguinal. Es la primera vez que sale de prisión desde que fue recluido a finales de noviembre en las dependencias de la Policía Federal en la capital brasileña.

La trama golpista fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares.

Otro de los exfuncionarios judicializados por este caso es el exjefe de inteligencia Alexandre Ramagem, prófugo en Estados Unidos.

En esta foto de archivo tomada el 8 de enero de 2023, las fuerzas de seguridad se enfrentan a los partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro que invadieron el Palacio Presidencial Planalto en Brasilia. - Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó el 14 de abril de 2023 que el expresidente Jair Bolsonaro enfrentara un interrogatorio por los disturbios en la sede del poder por parte de sus partidarios el 8 de enero, el último atolladero legal para el líder de extrema derecha. (Foto por Ton MOLINA / AFP)
En esta foto de archivo tomada el 8 de enero de 2023, las fuerzas de seguridad se enfrentan a los partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro que invadieron el Palacio Presidencial Planalto en Brasilia. Foto: AFP

Antes de ser condenado en la macrocausa por golpe de Estado, Vasques ya recibió una sentencia de la Justicia de Río de Janeiro por hacer campaña en favor de un candidato, en este caso Bolsonaro, algo que no está permitido a los funcionarios, y hacerlo utilizando los recursos e imagen de la Policía de Carreteras.

*Con información de AFP.

Mas de Mundo

x

Canadá elimina cruces remotos y complica movilización de estadounidenses: así afectará a viajeros y comunidades

Marco Rubio sobre Honduras

Marco Rubio felicita al presidente hondureño Nasry Asfura, respaldado por Trump, por su victoria electoral

Silvinei Vasques y Jair Bolsonaro

Fuga en Brasil: un exjefe policial aliado de Bolsonaro es arrestado en Paraguay

Las tarjetas de débito conviene reservarlas para retiros de efectivo o compras locales, aunque existen alternativas seguras para este tipo de operaciones.

Compras en 2026: cómo Illinois y Nueva York cambiarán las reglas que afectan su bolsillo

Asesinato en Florida: Hombre asesina a su esposa por un partido

Asesinato en Florida: hombre comete homicidio por discusión en un partido de la NFL

Zelenski, Trump y Putin

Encuentro crucial: Zelenski anuncia que se reunirá con Donald Trump este domingo 28 de diciembre en Florida

El Aeropuerto Internacional de Miami ha sido señalado por su ineficiencia en la gestión de equipaje extraviado.

Aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale en 2026: nuevas rutas, salas VIP y mejoras para viajeros

Los trabajadores de la fábrica frente a su jefe en Estados Unidos

El “mejor jefe” del mundo entrega millonaria bonificación a sus trabajadores con sumas de hasta de seis cifras: esto hicieron con el dinero

FIFA President Gianni Infantino reacts during the unveiling of the match schedule for the FIFA World Cup 2026 in Washington, D.C., the United States, on Dec. 6, 2025. (Photo by Jia Haocheng/Xinhua via Getty Images)

Preocupación en Estados Unidos: varios partidos del Mundial 2026 estarían en riesgo de suspenderse

x

Polémicas afirmaciones de Donald Trump refiriéndose a Jeffrey Epstein en medio de mensaje navideño: “los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein”

Noticias Destacadas