Hamás anticipa conversaciones “difíciles” sobre próxima fase del plan y asegura que está listo para la lucha si se reanuda la guerra

El grupo terrorista Hamás está listo para la lucha si se reanuda la guerra en Gaza, afirmó el dirigente Hosam Badran, que también rechazó la propuesta del plan de paz de que sus miembros sean expulsados del territorio palestino.

Badran, miembro del comité político del movimiento terrorista que gobierna Gaza, habló con AFP desde Catar sobre las negociaciones de la segunda fase y advirtió que estas conversaciones serán “más complejas y difíciles”.

Pese a la entrada en vigor el viernes de un cese el fuego en Gaza, tras las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel en Egipto, varios puntos del plan planteado por el presidente Donald Trump no están resueltos.

Entre los asuntos más complicados está la propuesta de un desarme de Hamás y la idea de una autoridad de transición para Gaza liderada por Trump.

“Esperamos no volver a una guerra, pero nuestro pueblo palestino y las fuerzas de resistencia sin duda (...) utilizarán todas sus capacidades para repeler esta agresión”, dijo a AFP.

La arremetida israelí en territorio gazatí obligó al éxodo masivo de los palestinos. | Foto: AFP

Badran destacó que “es importante señalar que las armas de Hamás no son las únicas. Hoy hablamos de armas que son las armas de todo el pueblo palestino, y las armas en el caso palestino son algo natural y forman parte de la historia, del presente y del futuro”.

Hamás no asistirá a la firma del acuerdo de paz

El dirigente también rechazó la propuesta de que Hamás sea desterrado de la Franja de Gaza. “Hablar de expulsar a palestinos, sean o no miembros de Hamás, de su tierra, es absurdo y carece de sentido”, afirmó.

Badran adelantó que Hamás no participará en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz de Gaza en Egipto.

“No participaremos” en la firma oficial, declaró y añadió que Hamás intervino en las negociaciones sobre el alto al fuego principalmente a través de la mediación de Catar y Egipto.

A la pregunta de si cree que las conversaciones marcarán una senda para la fundación de un Estado palestino, Badran respondió: “No es importante si se logrará en un futuro próximo o no. Lo importante es que el mundo se dé cuenta de que la cuestión palestina no puede ignorarse”.

“Si no conseguimos nuestro derecho a establecer nuestro Estado durante esta próxima fase, no habrá estabilidad en esta región, y el pueblo palestino continuará y persistirá en su lucha y resistencia por todos los medios y formas hasta que se logre este objetivo fundamental”, afirmó.

Según el plan de Trump, a medida que el ejército israelí se retire de Gaza, será sustituido por una fuerza multinacional de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, coordinada por un centro de mando dirigido por Estados Unidos en Israel.