Hombre fingió ser ciego desde 1972 y recibió millonarias ayudas: su jardín sacó a la luz la verdad y ahora enfrenta un juicio

El sujeto logró engañar y estafar al Estado durante más de 50 años, tiempo en el que recibió subsidios por discapacidad visual.

Redacción Mundo
15 de octubre de 2025, 6:40 p. m.
El caso ha generado mucho asombro en todo el mundo.
Hay un caso que le está dando la vuelta al mundo y ha sorprendido a más de uno: un hombre fingió estar ciego durante muchos años, tiempo en el que obtuvo ayuda por parte del Estado debido a su supuesta condición.

Todo ocurrió en el municipio de Arzignano, Italia. El protagonista es una persona de 70 años, de quien no se conoce su nombre.

El caso ha dado mucho de qué hablar en esta zona de Italia.
De acuerdo con el medio regional Corriente Adriático, la estafa duró más de cinco décadas, pues todo habría iniciado en 1972. Al parecer, desde ese año el sujeto comenzó a ser beneficiario del sistema de seguridad social por su supuesta ceguera, razón por la que recibía pensiones y subsidios por discapacidad visual.

Los años pasaron y nadie se enteró de la verdad, el hombre continuó asegurando que no podía ver y recibiendo el dinero por parte del Estado. Sin embargo, todo cambió en los últimos meses.

En una ocasión, la Policía Financiera realizó un control de rutina y, por ello, se acercaron hasta la vivienda del adulto mayor, quien se suponía que vivía solo. La sorpresa de los funcionarios fue muy grande cuando observaron que había instrumentos de jardinería peligrosos.

Esto despertó muchas sospechas y se dio el inicio de una investigación para comprobar por qué estos elementos estaban allí. Fueron más de dos meses de vigilancia estricta sobre la casa y el hombre.

Los elementos de jardinería dejaron al descubierto la verdadera situación que ha generado indignación.
Durante este tiempo, de acuerdo con el informe de la Policía, las sorpresas fueron creciendo al observar cómo el sujeto caminaba solo por las calles, arreglaba su jardín con herramientas muy peligrosas y hasta se acercaba al mercado y, con total normalidad, seleccionaba los productos que necesitaba.

Todo esto fue grabado por los investigadores y así lograron sacar a la luz toda la verdad: el adulto mayor nunca había sido ciego y, la verdad, todo se trataba de un engaño que se fue esparciendo con el pasar del tiempo.

Por más de 50 años, este ciudadano logró fingir una discapacidad visual y, con ello, consiguió que el Estado le diera más de 200.000 euros. De hecho, las autoridades lograron constatar que todavía tenía en su poder una buena cantidad de la plata que recibió durante los últimos cinco años.

El caso fue asumido por la Fiscalía de Vicenza, por lo que el protagonista de esta historia deberá enfrentar un juicio en las próximas semanas por la forma en la que engaño y estafó a su país.

