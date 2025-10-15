El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el peso colombiano

América Latina se ha convertido en un destino atractivo para los inversores que buscan estabilidad monetaria después de la caída de la “sonrisa del dólar”. Es así como BBVA presentó un informe FX Insights en donde evidencia sus proyecciones por cada país.

El análisis presentado destaca cuáles podrían ser las monedas más estables para el 2026, y cuáles podrían presentar dificultades significativas. La sorpresa es que ni Colombia ni Perú lideran el ranking, a pesar del historial que presentan ambos países de estabilidad en su moneda.

¿Qué países tendrán la moneda más estable en 2026?

De acuerdo con el ranking, la moneda más sólida para el próximo año será el peso mexicano.

Su estabilidad se sustenta en: una tasa de interés real atractiva para inversionistas internacionales, baja volatilidad, un tipo de cambio estimado entre MXN$19,56 y MXN$19,77 por dólar y una política monetaria creíble y el respaldo institucional del Banco de México.

El sol peruano, aunque no está en el primer puesto, se destaca por su buen rendimiento respaldado por el bajo nivel de deuda, un banco central sólido y se respalda por una política fiscal conservadora.

¿Cómo está el peso colombiano?

El peso colombiano se destaca por sus tasas positivas, con un riesgo decreciente, y una proyección de tipo de cambio cercana a COP$4.170 por dólar, lo que hace que sea una monera estable.

Los cuatro países con monedas más estables de 2026

Los siguientes países, aunque no se encuentran en los primeros puestos, al nivel del peso mexicano, diversas divisas de América Latina, conservan fundamentos macroeconómicos estables, que, de acuerdo con BBVA, podrían respaldar su estabilidad en el año venidero.

Países en los que su monada peligra por devaluación

Así mismo, el ranking advierte que algunas otras naciones de América Latina estarían en peligro por la devaluación de su moneda y podrían presentar presiones cambiarias en 2026.

Diferentes factores como la incertidumbre electoral, el desorden fiscal y la baja acumulación de reservas podrías provocar una mayor devaluación.