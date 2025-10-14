Joven de 23 años fue a un festival de música y terminó muerta por un extraño accidente en Estados Unidos

Lo que debía ser una noche de música terminó en tragedia en Salt Lake City: una joven de 23 años, identificada por su familia como Eva Ahlander, murió el 11 de octubre tras ser impactada por una tabla que, según las autoridades, fue arrastrada por el viento desde una obra cercana mientras evacuaba el festival REDWEST.

El evento duró tres días y se celebraba en el Utah State Fairpark y que tenía como cabeza de cartel a Post Malone para la noche del sábado —fue evacuado por la tarde cuando una tormenta eléctrica y ráfagas fuertes obligaron a los organizadores a suspender la programación y pedir a los asistentes que buscaran refugio.

Ava y tres amigos se dirigieron a su carro para refugiarse del mal tiempo. En ese momento, una pieza de andamio —una tabla de dimensiones aproximadas a 2” x 12”— fue arrancada por una racha de viento, cayó desde altura y golpeó a la joven y su vehículo.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar y la trasladaron en estado crítico a un hospital, donde los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento.

El Servicio Meteorológico y las estaciones locales habían advertido de condiciones adversas: se emitieron avisos de vientos fuertes para la región y pronósticos que anunciaban ráfagas capaces de mover objetos sueltos y causar daños.

Se ha señalado que esperaban rachas de hasta 60 millas por hora (aprox. 96 km/h) en la zona, por lo que las autoridades decretaron medidas de preocupación y ordenaron la evacuación del evento.

La familia de Ava comunicó que, tras el impacto, los médicos determinaron que había sufrido un trauma cerebral grave. Fue reanimada en el lugar y llevada al hospital, pero perdió actividad cerebral.

En la página de recaudación creada por sus seres queridos, para cubrir gastos médicos y de funeral, y para apoyar a las personas cercanas a la víctima, la familia describe a Eva como una persona alegre y amante de la música. Asimismo, informaron que la joven era donante de órganos y que, tras su muerte, se procedió con la donación.

Hasta el momento no hay anuncios públicos de cargos ni de una investigación sobre responsabilidades civiles relacionadas con la obra de construcción de la que, según los testigos, salió la tabla.