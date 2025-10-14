Suscribirse

Estados Unidos

Aeropuertos de Estados Unidos se resisten a publicar el video de Kristi Noem sobre cierre del gobierno federal; estas son las razones

Varios aeropuertos norteamericanos se han negado a publicar un video en el que la secretaria de seguridad nacional culpa a los demócratas por el cierre en Estados Unidos. La decisión ha desatado críticas por considerarlo de carácter político.

Redacción Mundo
14 de octubre de 2025, 12:48 p. m.
Polémica por la negativa de varios aeropuertos de Estados Unidos a publicar video de La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en donde culpa a los demócratas del Congreso por el cierre en Estados Unidos
Polémica por la negativa de varios aeropuertos de Estados Unidos a publicar video de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en donde culpa a los demócratas del Congreso por el cierre en Estados Unidos | Foto: Composición Semana/ Getty images

Varios aeropuertos de Estados Unidos han decidido no pasar el video en el que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, culpa a los demócratas del cierre que ha dejado a muchos empleados de la TSA sin remuneración.

Aunque el video estaba programado para que se diera a conocer a nivel nacional, las autoridades aeroportuarias de varias terminales aéreas norteamericanas lo han considerado más político que informativo.

Por lo anterior, aseguran que un espacio público como el aeropuerto tiene prohibido utilizar recursos públicos para propaganda política.

Contexto: Kristi Noem definirá nuevas sedes de Seguridad Nacional de EE. UU. en Latinoamérica: este es el socio estratégico de Washington

¿Qué dice el video de Kristi Noem?

El video que ha causado polémica fue obtenido por primera vez por Fox News y algunos de los apartes del mismo hacen referencia a la situación de la TSA frente a los retrasos que han sucedido por el cierre federal.

Noem comienza diciendo que la “máxima prioridad de la TSA es garantizar que los estadounidenses tengan la experiencia aeroportuaria más agradable y eficiente posible mientras los mantienen a salvo (...).

Esto, en referencia a los retrasos que se han venido presentando por la escasez del control aéreo en las terminales.

Lo que causó controversia fueron las palabras que siguieron a esta introducción en donde claramente condena a los demócratas por los hechos:

“Sin embargo, los demócratas en el Congreso se niegan a financiar al gobierno federal y, debido a esto, muchas de nuestras operaciones se ven afectadas y la mayoría de nuestros empleados de la TSA trabajan sin paga”.

SEA Airport will not play Kristi Noem video

La reacción de varios aeropuertos norteamericanos fue la de no reproducir este video por considerar que sus instalaciones no iban a servir de plataforma para propagandas políticas.

Además, la Ley Hatch prohíbe el uso de recursos gubernamentales para promover mensajes políticos o de campaña electoral.

En el caso del video de Kristi Noem, las autoridades aeroportuarias y otros críticos han argumentado que su reproducción en aeropuertos públicos podría violar dicha ley.

¿Cuáles son los aeropuertos que no publicarán el video?

  • Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas
  • Aeropuerto Internacional de Portland
  • Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma
  • Tres aeropuertos en la ciudad de Nueva York (incluyendo el condado de Westchester)
  • Aeropuerto Internacional de Buffalo Niagara
  • Aeropuerto de Phoenix

¿Cuáles han sido las reacciones alrededor del video?

Varias autoridades aeroportuarias se han negado a reproducir el video por considerar que es de contenido partidista.

Un portavoz del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) le aseguró a Newsweekque la ley municipal de Carolina del Norte, así como la política del aeropuerto para el contenido digital, “no permiten el video al que se hace referencia”.

Contexto: Kristi Noem anuncia medidas para complicar el cruce en la frontera entre Estados Unidos y México

El ejecutivo del condado de Westchester (NY), Ken Jenkins, dijo en un comunicado: “El condado de Westchester ha revisado la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional para reemplazar el video de REAL ID con un anuncio de servicio público (PSA) que fue publicado por la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, y nuestro mensaje es claro: es inapropiado, inaceptable e inconsistente con los valores que esperamos de los principales funcionarios públicos de nuestra nación.

Por el momento, no se sabe si a nivel gubernamental se tomarán medidas contra aquellos aeropuertos que han expuesto sus razones para no divulgar el video.

