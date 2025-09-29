Kristi Noem definirá nuevas sedes de Seguridad Nacional de EE. UU. en Latinoamérica: este es el socio estratégico de Washington

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, planea una visita a Ecuador dentro de las próximas semanas, para definir dónde se instalarán unas sedes de ‘Homeland Security’ (Seguridad Nacional) en el país latinoamericano.

De acuerdo con la información de la vocera del gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, la presencia de la alta funcionaria de Estados Unidos consolida la cooperación entre las dos naciones en cuanto a la seguridad.

“En las próximas semanas se espera una nueva visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para definir ya las ubicaciones de las bases de ‘Homeland Security’”, dijo la portavoz Jaramillo ante los periodistas.

🔴 Gobierno anuncia visita de funcionaria de EE. UU. para definir ubicación de bases de Homeland Security pese a ausencia de mandato popular



La funcionaria no especificó si aquellas bases son de carácter militar. Jaramillo, en su rueda de prensa de este lunes, 29 de septiembre, no ofreció detalles sobre la agenda de la visita de Noem, y tampoco especificó las fechas de la visita.

Sin embargo, amplió que la visita de la secretaria estadounidense hace parte de los esfuerzos de ambos países para fortalecer la seguridad, con el objetivo de implementar y endurecer mecanismos de prevención y respuesta ante amenazas del continente, que puede tocar temas migratorios o de tráfico ilegal de drogas.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. | Foto: Getty Images

El anuncio ha desatado debate dentro de Ecuador, pues la instalación de bases militares extranjeras es un proyecto, propuesto por la administración de Daniel Noboa, pero que no ha sido aprobado.

Esta iniciativa fue convocada a referéndum, por lo que debe contar con los votos de los ecuatorianos, quienes definen si están de acuerdo o no. Por el momento, aquello no ha sucedido.

Pese a que Washington no cuenta con sedes de Seguridad Nacional en el extranjero, sí tiene oficinas de Asuntos Internacionales que, según la página oficial, tienen la finalidad de supervisar las actividades del Departamento de Seguridad Nacional en países del exterior.

La secretaria visitará Ecuador en las próximas semanas. | Foto: Getty Images

La información del departamento indica que Estados Unidos cuenta con personal desplegado en al menos 75 países, quienes trabajan para identificar terroristas, ciber-amenazas, para luchar en contra del crimen organizado y detener el aumento de las armas en el territorio.

Al mismo tiempo, el departamento de seguridad está a cargo de la Guardia Costera del país norteamericana, que tiene presencia en Europa, Asia y, bajo el mandato de Donald Trump, ahora ejerce una fuerte presencia en el Caribe.