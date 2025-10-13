Suscribirse

Mundo

José Daniel Ferrer, disidente cubano, llegó exiliado a Estados Unidos “tras años de represión, tortura y abusos”

El secretario de Estado de EE. UU. celebró la salida del opositor de la isla, donde se encontraba preso.

Redacción Mundo
13 de octubre de 2025, 7:20 p. m.
José Daniel Ferrer, líder opositor venezolano.
José Daniel Ferrer, líder opositor venezolano. | Foto: AFP

El disidente cubano José Daniel Ferrer llegó al aeropuerto de Miami, según confirmó su hermano, Luis Enrique Ferrer, a la AFP.

“Ya está aquí. Acabo de hablar con José Daniel, me lo pusieron hace un momento al teléfono y también hablé con uno del Departamentos de Estado que lo acompaña. Este me explicó que lo sacaban por otro lado más privado por su seguridad y la de los niños”, explicó el hermano a AFP en el aeropuerto.

Ferrer, de 55 años y fundador del movimiento Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), aceptó abandonar su país tras décadas de oposición al gobierno comunista y años en la cárcel.

El Ministerio de Exteriores cubano había informado más temprano sobre la salida de Ferrer, después de una “solicitud expresa” de las autoridades estadounidenses y de la “aceptación expresa” del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), detenido a raíz de que se le revocara el pasado mes de abril una medida de libertad provisional.

El régimen cubano ha reiterado que dicha revocación derivó de los “reiterados quebrantamientos de las obligaciones y requisitos” establecidos por la justicia y que, una vez concluida la revisión sobre la “medida cautelar de prisión provisional”, la Fiscalía ha accedido a modificarla.

Así, ha argumentado que la excarcelación “se sustenta en la evaluación exhaustiva por parte de la Fiscalía sobre la situación legal de Ferrer García, el cumplimiento del debido proceso, la consideración de circunstancias específicas del caso y la aplicación de facultades que la ley otorga a las instituciones”.

“El Estado cubano reitera su compromiso inquebrantable con la aplicación de la ley, la protección de los derechos de todas las personas, la defensa de nuestra soberanía frente a campañas de descrédito y la preservación de la paz y el orden constitucional”, dijo el Ministerio de Exteriores en su nota.

Ferrer formó parte de los más de 530 presos excarcelados en enero en virtud de un acuerdo entre Cuba y el Vaticano después de que la administración Joe Biden retirara a la isla de la ‘lista negra’ de Estados Unidos sobre países patrocinadores del terrorismo.

Es una de las figuras más reconocidas de la disidencia interna y el gobierno de Donald Trump había reclamado su liberación. A principios de mes, trascendió una carta fechada en septiembre y en la que el propio Ferrer aceptaba salir de Cuba.

Esta decisión la tomé por la seguridad de mi familia y por la frustración que me produjo la desunión, el sectarismo y la falta de efectividad de la oposición dentro y fuera de Cuba, en la lucha por la libertad y el bienestar de nuestra patria”, planteaba en dicha misiva, divulgada por su familia.

Contexto: Estados Unidos sanciona, por primera vez en la historia, a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

Noticias relacionadas

ExilioCubaopositores

Redacción Mundo

