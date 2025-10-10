Suscribirse

Política

22 parlamentarios europeos pidieron que el régimen de Cuba sea clasificado como un Estado patrocinador del terrorismo

El documento cuenta con firmas de legisladores de Suecia, España, Polonia, Ucrania, Croacia, Lituania, Chipre, Albania y los Países Bajos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 12:36 p. m.
Los miembros del Parlamento Europeo ingresan a la cámara plenaria mientras se preparan para votar en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el jueves 18 de julio de 2024. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estaba haciendo su último discurso el jueves ante los legisladores en el Parlamento Europeo. de una votación sobre si se le concede un segundo mandato de cinco años como presidenta de la comisión ejecutiva de la Unión Europea.
Los miembros del Parlamento Europeo ingresan a la cámara plenaria mientras se preparan para votar en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el jueves 18 de julio de 2024. | Foto: AP

Un grupo de 22 parlamentarios europeos presentó una declaración escrita ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la que solicitan que el régimen de Cuba sea clasificado como un Estado patrocinador del terrorismo.

Contexto: María Fernanda Cabal alertó ante el Parlamento Europeo sobre las problemáticas del país y responsabilizó a Gustavo Petro
Calle de Malecón en Cuba. Foto: Francy Elena Chagüendo A. / El País
Calle de Malecón en Cuba. Foto: Francy Elena Chagüendo A. / El País | Foto: El País

El documento, identificado como la Declaración 825, fue radicado el 8 de octubre de 2025 y cuenta con firmas de legisladores de Suecia, España, Polonia, Ucrania, Croacia, Lituania, Chipre, Albania y los Países Bajos.

La iniciativa argumenta que el régimen cubano ha ofrecido “refugio, entrenamiento y apoyo logístico” a organizaciones y personas vinculadas con actividades terroristas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), designado como grupo terrorista por la Unión Europea.

Contexto: Diputado del Parlamento Europeo responde duramente en vivo a Petro: “Vuelve a mentir el señor”
Gustavo Petro, sellando su promesa con Antonio García, comandante del ELN. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, fue el testigo principal.
Gustavo Petro (izquierda), sellando su promesa con Antonio García (derecha), comandante del ELN. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, fue el testigo principal. | Foto: AFP

Según los firmantes, Cuba ha invocado protocolos de paz para evitar la extradición de líderes del ELN requeridos por la justicia colombiana, lo que, según ellos, ha permitido la continuidad de sus operaciones.

El texto también menciona a fugitivos estadounidenses como Joanne Chesimard (Assata Shakur) y William Morales, a quienes La Habana ha negado entregar, así como la cooperación del régimen con Irán, Corea del Norte y Venezuela, lo que, según los eurodiputados, representa una amenaza para la seguridad europea.

Contexto: “La Presidencia contribuye al clima de violencia”: fuerte crítica del Parlamento Europeo al Gobierno colombiano
Miembros del Parlamento Europeo participan en una serie de votaciones en una sesión plenaria del organismo en Bruselas, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert)
Miembros del Parlamento Europeo participan en una serie de votaciones en una sesión plenaria del organismo en Bruselas, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) | Foto: AP

Los autores aseguran que la “integración estructural” del gobierno cubano con Rusia, y su presunta participación en la agresión contra Ucrania mediante el envío de mercenarios, evidencia una “violación flagrante del derecho internacional”.

En consecuencia, piden suspender los procesos de normalización diplomática con la isla, imponer sanciones individuales a los funcionarios involucrados y fortalecer el apoyo a la sociedad civil cubana que promueva reformas democráticas.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se dirige al Foro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, el lunes 18 de septiembre de 2023.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se dirige al Foro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, el lunes 18 de septiembre de 2023. | Foto: Foto AP/Richard Drew

Aunque la declaración no compromete oficialmente a todo el Parlamento Europeo, sí marca un nuevo capítulo en la relación de Europa con Cuba que desde hace años enfrenta acusaciones de proteger a grupos armados latinoamericanos y de consolidar alianzas con ya gobiernos sancionados por los países del mundo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncio oficial pone en aprietos a Egan Bernal: Ineos presentó a su nuevo líder para 2026

2. “Contamos con el presidente Trump”: María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025

3. Así se ve hoy en día Thylane Blondeau: fue considerada la “niña más bella del mundo” hace 18 años

4. “Me gusta la desnudez”: Petro envió llamativo mensaje al Consejo de Estado tras duro golpe a sus alocuciones

5. Un tatuaje delató a alias Karla, quien sería el cerebro de atentado en Huila, que dejó dos muertos y 32 heridos en el mes de abril

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Parlamento EuropeoCubaELN

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.