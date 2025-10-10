22 parlamentarios europeos pidieron que el régimen de Cuba sea clasificado como un Estado patrocinador del terrorismo

Un grupo de 22 parlamentarios europeos presentó una declaración escrita ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la que solicitan que el régimen de Cuba sea clasificado como un Estado patrocinador del terrorismo.

Calle de Malecón en Cuba. Foto: Francy Elena Chagüendo A. / El País | Foto: El País

El documento, identificado como la Declaración 825, fue radicado el 8 de octubre de 2025 y cuenta con firmas de legisladores de Suecia, España, Polonia, Ucrania, Croacia, Lituania, Chipre, Albania y los Países Bajos.

La iniciativa argumenta que el régimen cubano ha ofrecido “refugio, entrenamiento y apoyo logístico” a organizaciones y personas vinculadas con actividades terroristas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), designado como grupo terrorista por la Unión Europea.

Gustavo Petro (izquierda), sellando su promesa con Antonio García (derecha), comandante del ELN. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, fue el testigo principal. | Foto: AFP

Según los firmantes, Cuba ha invocado protocolos de paz para evitar la extradición de líderes del ELN requeridos por la justicia colombiana, lo que, según ellos, ha permitido la continuidad de sus operaciones.

El texto también menciona a fugitivos estadounidenses como Joanne Chesimard (Assata Shakur) y William Morales, a quienes La Habana ha negado entregar, así como la cooperación del régimen con Irán, Corea del Norte y Venezuela, lo que, según los eurodiputados, representa una amenaza para la seguridad europea.

Miembros del Parlamento Europeo participan en una serie de votaciones en una sesión plenaria del organismo en Bruselas, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) | Foto: AP

Los autores aseguran que la “integración estructural” del gobierno cubano con Rusia, y su presunta participación en la agresión contra Ucrania mediante el envío de mercenarios, evidencia una “violación flagrante del derecho internacional”.

En consecuencia, piden suspender los procesos de normalización diplomática con la isla, imponer sanciones individuales a los funcionarios involucrados y fortalecer el apoyo a la sociedad civil cubana que promueva reformas democráticas.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se dirige al Foro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, el lunes 18 de septiembre de 2023. | Foto: Foto AP/Richard Drew