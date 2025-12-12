Irán incauta un buque petrolero dos días después de que EE.UU. hiciera lo mismo en las costas de Venezuela

Irán capturó un petrolero en el golfo de Omán, afirmó la agencia Fars en la noche de este viernes, 12 de diciembre y añadió que a bordo se encontraban 18 tripulantes de India, Sri Lanka y Bangladés.

“Un petrolero que transportaba seis millones de litros de diésel de contrabando fue abordado frente a las costas del mar de Omán”, escribió el medio iraní, citando a un responsable de la provincia de Hormozgan, en el sur del país.

“El barco había desactivado todos sus sistemas de navegación”, precisó.

Las fuerzas iraníes anuncian regularmente la captura de barcos que transportan combustible en el Golfo de manera ilegal.

El precio del combustible en Irán es uno de los más bajos del mundo, lo que hace que el tráfico hacia otros países sea aún más rentable.

Irán ya había capturado en noviembre un petrolero en aguas del Golfo “por transportar una carga no autorizada”, descartando que se tratara de una medida de represalia contra otro país.

La última captura se produce en un contexto geopolítico tenso, dos días después de que Estados Unidos se incautara de un petrolero frente a las costas de Venezuela.

Según Washington, el “Skipper” transportaba petróleo procedente de Venezuela e Irán.

EE. UU. incautó petrolero frente a las costas de Venezuela. | Foto: API

En 2022 fue sancionado por el Tesoro estadounidense por sus presuntos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbolá.

Por otro lado, el Gobierno de Irán tildó de “piratería estatal” el abordaje por parte de Estados Unidos del petrolero frente a las costas de Venezuela, antes de subrayar que se trata de “un claro caso de robo armado en el mar”, en medio de las tensiones bilaterales y la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Maduro.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, dijo que este acto supone “una violación flagrante” del Derecho Internacional y ha afirmado que supone una muestra de “desprecio” a la seguridad marítima global, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

Nicolás Maduro (izq.), se reúne con el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. | Foto: Getty Images

Asimismo, ha recalcado que las leyes internas o las sanciones impuestas por Estados Unidos “no alteran la naturaleza ilegal y criminal de este hecho” y ha advertido contra “la continuación de este comportamiento coercitivo, que supone graves riesgos para la paz internacional, la seguridad y el comercio global”.