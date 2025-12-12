Suscribirse

Irán incauta un buque petrolero dos días después de que EE.UU. hiciera lo mismo en las costas de Venezuela

Irán ha llevado a cabo decenas de incautaciones de barcos en el mar de Omán, una de las principales rutas de tráfico marítimo del mundo.

Redacción Mundo
13 de diciembre de 2025, 3:35 a. m.
El buque fue incautado por el país en el mar de Omán. Imagen de referencia
El buque fue incautado por el país en el mar de Omán. Imagen de referencia | Foto: Bettmann Archive

Irán capturó un petrolero en el golfo de Omán, afirmó la agencia Fars en la noche de este viernes, 12 de diciembre y añadió que a bordo se encontraban 18 tripulantes de India, Sri Lanka y Bangladés.

“Un petrolero que transportaba seis millones de litros de diésel de contrabando fue abordado frente a las costas del mar de Omán”, escribió el medio iraní, citando a un responsable de la provincia de Hormozgan, en el sur del país.

“El barco había desactivado todos sus sistemas de navegación”, precisó.

Las fuerzas iraníes anuncian regularmente la captura de barcos que transportan combustible en el Golfo de manera ilegal.

El precio del combustible en Irán es uno de los más bajos del mundo, lo que hace que el tráfico hacia otros países sea aún más rentable.

Contexto: Las claves de la confiscación del barco petrolero que provocó la furia de Nicolás Maduro

Irán ya había capturado en noviembre un petrolero en aguas del Golfo “por transportar una carga no autorizada”, descartando que se tratara de una medida de represalia contra otro país.

La última captura se produce en un contexto geopolítico tenso, dos días después de que Estados Unidos se incautara de un petrolero frente a las costas de Venezuela.

Según Washington, el “Skipper” transportaba petróleo procedente de Venezuela e Irán.

EE. UU. incautó petrolero frente a las costas de Venezuela.
EE. UU. incautó petrolero frente a las costas de Venezuela. | Foto: API

En 2022 fue sancionado por el Tesoro estadounidense por sus presuntos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbolá.

Por otro lado, el Gobierno de Irán tildó de “piratería estatal” el abordaje por parte de Estados Unidos del petrolero frente a las costas de Venezuela, antes de subrayar que se trata de “un claro caso de robo armado en el mar”, en medio de las tensiones bilaterales y la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Maduro.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, dijo que este acto supone “una violación flagrante” del Derecho Internacional y ha afirmado que supone una muestra de “desprecio” a la seguridad marítima global, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro (izq.), se reúne con el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei (der.), en el marco de la visita de Maduro al Foro de Países Exportadores de Gas (GECF) en Teherán, Irán, el 23 de noviembre de 2015.
Nicolás Maduro (izq.), se reúne con el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. | Foto: Getty Images

Asimismo, ha recalcado que las leyes internas o las sanciones impuestas por Estados Unidos “no alteran la naturaleza ilegal y criminal de este hecho” y ha advertido contra “la continuación de este comportamiento coercitivo, que supone graves riesgos para la paz internacional, la seguridad y el comercio global”.

Con información de AFP Y Europa Press*

IránBuquePetróleo

