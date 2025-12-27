Mundo

La ciudad más fría del planeta se prepara para el invierno extremo con temperaturas de hasta -56 °C y alertas por riesgos para la salud

La zona más fría del mundo se encuentra en Rusia, donde los habitantes se adaptan para temperaturas extremas.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
27 de diciembre de 2025, 9:06 p. m.
Yakutsk es la ciudad más fría del mundo.
Yakutsk es la ciudad más fría del mundo. Foto: Tomada de redes sociales

En una ciudad de Rusia, los ciudadanos se están preparando para el invierno más frío de todo el mundo, con temperaturas que caen más de 50 grados centígrados bajo cero. Se trata de Yakutsk, la capital de la República de Sajá, que ha roto récords por sus gélidos inviernos.

Para finales de diciembre y en enero, varias regiones de Rusia experimentan bajas temperaturas. A pesar de que el resto del año, los habitantes de la mencionada ciudad se enfrentan a fríos extremos, enero suele ser el mes más helado.

x
Yakutsk se encuentra en Rusia. Foto: Rusen Press

Los expertos han detallado que el clima extremo supone graves riesgos para la salud de los ciudadanos, quienes deben prepararse para tomar medidas preventivas para mantener el calor. El aire es tan frío que adormece la piel expuesta en segundos, lo que causa un riesgo constante de congelación.

Alerta por tormenta invernal en Estados Unidos: se presenciará la mayor acumulación de nieve en tres años

En entrevistas que ha realizado la prensa, los residentes aconsejan usar varias capas de ropa, usar bufandas, gorros y guantes térmicos.

Noticias Estados Unidos

Caos en el aeropuerto JFK hoy sábado 27 de diciembre: retrasos y cancelaciones por tormenta de nieve

Mundo

Las imágenes del bombardeo a la capital de Ucrania antes de la llegada de Zelenski a Estados Unidos

Mundo

Terremoto de magnitud 6,6 sacude el noreste de Taiwán sin reportes de daños ni alerta de tsunami

Mundo

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski: una tercera parte de la capital quedó sin calefacción

Noticias Estados Unidos

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

Noticias Estados Unidos

Target se reinventa en 2026: así cambiarán sus tiendas para sorprender a los clientes

Noticias Estados Unidos

Las mejores ciudades de Estados Unidos para pasar la noche de Año Nuevo, ¿cuál es la más económica?

Tecnología

La OTAN sospecha por un posible armamento ruso capaz de destruir la constelación de satélites Starlink: “Un arma de miedo”

Mundo

La Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares concentrarse exclusivamente en la “cuarentena” del petróleo venezolano

Mundo

Rusia condenó a un colombiano a 19 años de cárcel por “actividad mercenaria”

Con la llegada del invierno, la ciudad se llena de una espesa niebla blanca que hace más difícil que las temperaturas dentro de las casas o los carros pueda ascender. Estudios de la Universidad Federal del Noreste de Yakutsk instan a los residentes a no dejar sus hogares durante las semanas de frío extremo, por lo que deben abastecerse con todo lo necesario.

“No es buena idea caminar por las calles en invierno cuando la temperatura cae por debajo de -40 °C”, determinó la universidad en información sobre el invierno.

Yakutsk cuenta con un poco más de 355.000 habitantes. Esta es ha sido una ciudad de importante crecimiento económico durante los últimos años, siendo las actividades mineras las que sostienen a la región.

Peores aeropuertos en Estados Unidos para esta Navidad: lista de web especializada indica cuáles fueron los que más cancelaciones y retrasos tuvieron

Las exportaciones se centran en diamantes y carbón. Debido a las condiciones climáticas, el turismo es una de las actividades que menos representa ingresos para la ciudad. Sin embargo, varios extranjeros viajan allí para conectar con la experiencia en una de las regiones más frías del mundo.

Según los pronósticos de las agencias meteorológicas del país, el invierno se sentirá hasta mayo, pese a que las temperaturas más bajas se registran en enero.

Pese a las recomendaciones de no salir de casa, los ciudadanos siguen con sus vidas normales. Cuando las clases escolares inician, se adaptan abrigos especiales para que los niños puedan asistir sin problema a las instituciones.

Mas de Mundo

Tormenta invernal provoca retrasos y cancelaciones de vuelos en el noreste de Estados Unidos durante el pico de viajes posnavideños.

Caos en el aeropuerto JFK hoy sábado 27 de diciembre: retrasos y cancelaciones por tormenta de nieve

x

La ciudad más fría del planeta se prepara para el invierno extremo con temperaturas de hasta -56 °C y alertas por riesgos para la salud

Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania.

Las imágenes del bombardeo a la capital de Ucrania antes de la llegada de Zelenski a Estados Unidos

Terremoto, sismo, temblor 123 RF

Terremoto de magnitud 6,6 sacude el noreste de Taiwán sin reportes de daños ni alerta de tsunami

Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania.

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski: una tercera parte de la capital quedó sin calefacción

Disney Orlando, Florida, Estados Unidos, se prepara para la época navideña, pero las recientes muertes en sus resorts han encendido alarmas entre turistas y autoridades.

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

EE.UU.

Target se reinventa en 2026: así cambiarán sus tiendas para sorprender a los clientes

Mejor ciudad en EE. UU. para Año Nuevo

Las mejores ciudades de Estados Unidos para pasar la noche de Año Nuevo, ¿cuál es la más económica?

Passengers queue at counters at Simon Bolivar International Airport in Maiquetia, La Guaira State, Venezuela, on November 27, 2025. Venezuela's decision to ban foreign airlines that stopped flying to the Caribbean country over concerns about US military activity was branded "disproportionate" on Thursday as thousands of passengers scrambled to save their travel plans. (Photo by Federico PARRA / AFP)

Con una flota envejecida y menos de 20 aviones activos, este es uno de los países de Latinoamérica con peor conectividad aérea

Brandon Aubrey

Brandon Aubrey: de jugador de soccer a fútbol americano, el único en llegar al videojuego Fifa y al Madden

Noticias Destacadas