La ciudad más fría del planeta se prepara para el invierno extremo con temperaturas de hasta -56 °C y alertas por riesgos para la salud

En una ciudad de Rusia, los ciudadanos se están preparando para el invierno más frío de todo el mundo, con temperaturas que caen más de 50 grados centígrados bajo cero. Se trata de Yakutsk, la capital de la República de Sajá, que ha roto récords por sus gélidos inviernos.

Para finales de diciembre y en enero, varias regiones de Rusia experimentan bajas temperaturas. A pesar de que el resto del año, los habitantes de la mencionada ciudad se enfrentan a fríos extremos, enero suele ser el mes más helado.

Yakutsk se encuentra en Rusia. Foto: Rusen Press

Los expertos han detallado que el clima extremo supone graves riesgos para la salud de los ciudadanos, quienes deben prepararse para tomar medidas preventivas para mantener el calor. El aire es tan frío que adormece la piel expuesta en segundos, lo que causa un riesgo constante de congelación.

En entrevistas que ha realizado la prensa, los residentes aconsejan usar varias capas de ropa, usar bufandas, gorros y guantes térmicos.

Con la llegada del invierno, la ciudad se llena de una espesa niebla blanca que hace más difícil que las temperaturas dentro de las casas o los carros pueda ascender. Estudios de la Universidad Federal del Noreste de Yakutsk instan a los residentes a no dejar sus hogares durante las semanas de frío extremo, por lo que deben abastecerse con todo lo necesario.

Saha Türklerinin yaşadığı Rusya Federasyonu'na bağlı Saha-Yakut Cumhuriyetinde sıcaklık -50 dereceyi geçti.



Yakutsk, binlerce yıldır donmuş bir tabaka üzerine kurulmuştur. -56/-60°C'lik sıcaklıklar, şehri ayakta tutan 'doğal bir çimento' görevi görür.



Bu soğuklara rağmen… pic.twitter.com/zAEgAWo2n5 — RUSEN || Press (@RusenPress) December 27, 2025

“No es buena idea caminar por las calles en invierno cuando la temperatura cae por debajo de -40 °C”, determinó la universidad en información sobre el invierno.

Yakutsk cuenta con un poco más de 355.000 habitantes. Esta es ha sido una ciudad de importante crecimiento económico durante los últimos años, siendo las actividades mineras las que sostienen a la región.

Las exportaciones se centran en diamantes y carbón. Debido a las condiciones climáticas, el turismo es una de las actividades que menos representa ingresos para la ciudad. Sin embargo, varios extranjeros viajan allí para conectar con la experiencia en una de las regiones más frías del mundo.

Este vídeo es de hoy en Yakutsk en donde el termómetro ha marcado -56 °C. Es la ciudad más fría del mundo. pic.twitter.com/gGHythi8kE — Euribor.com.es (@euribor_com_es) December 25, 2025

Según los pronósticos de las agencias meteorológicas del país, el invierno se sentirá hasta mayo, pese a que las temperaturas más bajas se registran en enero.

Pese a las recomendaciones de no salir de casa, los ciudadanos siguen con sus vidas normales. Cuando las clases escolares inician, se adaptan abrigos especiales para que los niños puedan asistir sin problema a las instituciones.