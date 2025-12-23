Estados Unidos

Peores aeropuertos en Estados Unidos para esta Navidad: lista de web especializada indica cuáles fueron los que más cancelaciones y retrasos tuvieron

Sitio web especializado indicó cuáles serían los peores aeropuertos para viajar en medio de la temporada navideña, esto teniendo en cuenta retrasos y cancelaciones de vuelos.

23 de diciembre de 2025, 7:01 p. m.
En medio de la temporada de Navidad y de Año Nuevo, naturalmente hay un aumento considerable en el volumen de personas que realizan viajes.

Esto lleva a que se congestionen las distintas terminales aéreas, sin embargo, esta no es la única causa de que vuelos se retrasen y se cancelen, pues la época navideña y de fin de año está en medio de la temporada de invierno.

Las condiciones meteorológicas son también una causa importante de que este tipo de situaciones se presenten y agravan en gran medida la congestión en medio de los aeropuertos.

Los vuelos hacia Bogotá podrían presentar algunos retrasos. Foto: Tomada de las redes sociales de la Aerocivil.

De acuerdo con información de FlightAware, plataforma especializada que permite rastrear vuelos en tiempo real y obtener cifras teniendo en cuenta históricos allí consignados, el 20 de diciembre se presentaron 11.655 retrasos y una cifra de 865 cancelaciones en vuelos relacionados con el territorio norteamericano.

Aeropuertos más afectados durante el fin de semana

  • El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta presentó 333 retrasos y 14 vuelos cancelados para el día viernes, para el sábado fueron 349 retrasos y 22 cancelaciones, el domingo 304 retrasos, 13 vuelos cancelados.
  • Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tuvo 348 retrasos y 10 cancelaciones para el día viernes, el sábado 299 retrasos y 10 cancelaciones el sábado, el domingo 252 retrasos y 7 cancelaciones.
  • Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth para el día viernes tuvo 416 retrasos y 12 vuelos cancelados, el sábado 350 retrasos y 9 vuelos cancelados, para el día domingo 341 retrasos y 8 cancelaciones.
  • Aeropuerto Internacional O´Hare de Chicago presentó 469 retrasos y 13 vuelos cancelados el día viernes, el día sábado 305 retrasos y 6 vuelos cancelados y el domingo 270 retrasos y 9 vuelos cancelados.
  • Aeropuerto Internacional de Denver se retrasaron 698 vuelos y 59 fueron cancelados el día viernes, el sábado fueron 359 vuelos los que se retrasaron, el domingo 209 retrasos y una cancelación.

Estas cifras dan un panorama de las afectaciones que tuvieron distintos aeropuertos de los Estados Unidos relacionadas con las cancelaciones y vuelos retrasados.

Aunque esta cifra no es concluyente a la hora de estimar que puede pasar en medio de los siguientes días, sí se anticipa que pueden presentarse situaciones similares y que muy probablemente estas se agraven.

¿Se dañó la Navidad?, ciclón bomba crea alerta en California a un día de Nochebuena

En California, las condiciones meteorológicas podrían generar que los casos de vuelos retrasados y cancelados sea mayor en comparación con otras partes del territorio nacional.

