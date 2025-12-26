Estados Unidos

Alerta por tormenta invernal en Estados Unidos: se presenciará la mayor acumulación de nieve en tres años

En la ciudad de Nueva York y parte del noreste del territorio norteamericano caerá tormenta invernal y se prevé la mayor acumulación de nieve en tres años

26 de diciembre de 2025, 10:05 p. m.
Tormenta invernal empezará este viernes en las horas de la tarde.

A partir del día de este viernes, 26 de diciembre, en las horas de la tarde, empezará a arribar una tormenta invernal que ha encendido las alarmas en Estados Unidos, en especial en Nueva York, ya que, se prevé que esta traiga la mayor acumulación de nieve en tres años.

Por parte de las autoridades se han activado los protocolos de emergencias para minimizar los riegos que una tormenta de esta magnitud puede traer para millones de personas en los territorios implicados.

Se presenciará en Nueva York y parte del noreste de los Estados Unidos.

Esto se agrava con la cantidad de viajeros que deciden viajar para estas fechas cercanas al Año Nuevo.

Es probable que debido a esta situación se experimenten cierre vial y congestión en los aeropuertos por retrasos y cancelaciones en los vuelos.

De acuerdo con la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) esta tormenta tendrá lugar después de las 4 de la tarde del 26 de diciembre hasta las horas de la mañana del 27.

Se prevé que en Nueva York las acumulaciones de nieve vayan desde los 13 hasta los 18 centímetros.

Información suministrada por The Weather Channel, la intensidad de esta tormenta alcanzaría su punto más alto entre las 6 de la tarde hasta la medianoche.

Se pueden experimentar ráfagas de vientos y visibilidad reducida, se recomienda a los habitantes de los que serán afectados abstenerse a conducir, ya que hacerlo podría significar un inminente riesgo, hágalo solo si es necesario.

Las autoridades aconsejan mantenerse informado acerca del avance de la tormenta por medio de canales oficiales, para eso puede consultar la página del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), o la aplicación AccuWeather, de ese modo usted podrá tener a la mano cualquier alerta que se pueda emitir en medio de este fenómeno.

Fenómenos meteorológicos en Estados Unidos más relevantes durante el 2025: millones de personas se vieron afectadas

La última nevada, que puede ser equiparable, fue la ocurrida en el mes de enero de 2022, en la que en Central Park hubo una acumulación de nieve que llegaba a los 20 centímetros, según información citada por The Washington Post.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el sistema invernal dejará nieve intensa, ráfagas de viento y temperaturas peligrosamente bajas en varios estados del norte de Estados Unidos.
Las alertas estarán activas hasta las 9 de la mañana del sábado.

De acuerdo con los datos históricos, en tres de los últimos inviernos las precipitaciones de nieve han estado por debajo de la media anual.

En las áreas del Valle del Hudson y el norte de Nueva Jersey, las acumulaciones pueden llegar hasta los 25 centímetros en esta tormenta.

ABC News indica que hasta las 9 de la mañana del día sábado se encuentra activa la alerta; la visibilidad podría ser de menos de 500 metros por las ráfagas de viento en los momentos más críticos.

