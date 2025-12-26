Estados Unidos, en el 2025, ha experimentado impactantes fenómenos meteorológicos, estos han dejado millones de afectados a lo largo del territorio nacional.

Diferentes fenómenos afectaron el territorio norteamericano. Foto: GETTY

Estos fenómenos dejan en evidencia la inestabilidad climática y también abren la posibilidad de nuevas discusiones en torno a las medidas que se tienen que tomar para disipar estos eventos y contrarrestar las afectaciones que estos generan.

Nevadas, altas temperaturas, olas de frío e inusuales precipitaciones son algunos de los fenómenos que se pueden mencionar.

Este tipo de situaciones generan preocupación en torno a las adaptaciones a nuevas condiciones climáticas y gestión de riesgos ante posibles emergencias derivadas de estas.

Algunos fenómenos meteorológicos más relevantes del 2025

Tormenta de nieve en la Costa del Golfo: debido a la tormenta, las acumulaciones de nieve fueron considerables, llegando en Nueva Orleans a 20 cm; en Mobile y Alabama a 19 cm; Pensacola y Florida 22.5 cm; en Grand Coteau y Luisiana 34 cm; en Milton, Florida esta acumulación alcanzó los 25 cm. Esto ocurrió entre el 20 y 22 enero.

Marzo, el mes con más viento : de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) el día 14 de marzo se presenció el punto más alto de viento registrado, este fenómeno ocasiono incendios forestales, tormentas de polvo, entre muchos otros sucesos relacionados, según lo reportado, hubo 1500 informes de daños por viento.

: de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) el día 14 de marzo se presenció el punto más alto de viento registrado, este fenómeno ocasiono incendios forestales, tormentas de polvo, entre muchos otros sucesos relacionados, según lo reportado, hubo 1500 informes de daños por viento. el 20 de junio en Dakota del Norte se presentó un tornado categoría EF5 y según lo que menciona AccuWeather los vientos alcanzaron los 337 kilómetros por hora, este tornado dejó víctimas mortales y habría tenido más de una milla de ancho.

y según lo que menciona AccuWeather los vientos alcanzaron los 337 kilómetros por hora, este tornado dejó víctimas mortales y habría tenido más de una milla de ancho. Más de 3000 récords entre el 19 y el 25 de junio de altas temperaturas , esta ola de calor que duro una semana habría logrado en ciertos lugares fijar marcas históricas de altas temperaturas. Según lo presentado por AccuWeather Boston y Filadelfia habrían tenido los días más calurosos desde el año 2011 y 2012, respectivamente.

, esta ola de calor que duro una semana habría logrado en ciertos lugares fijar marcas históricas de altas temperaturas. Según lo presentado por AccuWeather Boston y Filadelfia habrían tenido los días más calurosos desde el año 2011 y 2012, respectivamente. Inundaciones en Texas: inundaciones en el estado dejaron cerca de 89 personas fallecidas y varios desaparecidos el 4 de julio, después de que se desbordara el río Guadalupe.

Dejaron estragos en el territorio nacional. Foto: Getty Images

Algunos de estos fenómenos dejaron víctimas fatales este año, esto ha encendido las alarmas y sientan un precedente para manejar situaciones similares, reduciendo en parte los riesgos que puedan ocasionarse en el futuro.