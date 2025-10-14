La curiosa foto de Donald Trump en la portada de la revista Time que lo sacó de quicio: “La peor de toda la historia”

En su más reciente publicación, la prestigiosa revista Time decidió plasmar en su portada el rostro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lograr el sello del acuerdo del alto el fuego en Gaza.

El artículo, que habla sobre “el arte de negociar” del mandatario estadounidense y el objetivo más difícil de Trump en su segundo mandato, habló de cómo se logró el esperado acuerdo en Oriente Medio que ayudó a que se liberaran varios secuestrados por el grupo terrorista Hamás.

Time aseguró que más allá de las esperadas liberaciones, el acuerdo concreta puntos importantes como la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y la normalización de las relaciones diplomáticas entre algunos países como Arabia Saudita e Israel, que estaba en el ojo del huracán tras la presión internacional.

Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza. | Foto: AFP

Sin embargo, los elogios no sirvieron para apaciguar el descontento de Donald Trump con la portada, específicamente con la foto que escogió la revista para rendirle un “homenaje” al acuerdo alcanzado por el mandatario.

“La revista Time escribió una historia relativamente buena sobre mí, pero la foto puede ser la peor de todos los tiempos”, comenzó diciendo el presidente Trump en un mensaje emitido desde su cuenta personal de la red social Truth.

“Me hicieron ‘desaparecer’ el pelo, y luego quedó algo flotando encima de mi cabeza, que parecía una corona flotante, pero extremadamente pequeña”, continuó diciendo.

“Nunca me gustó tomar fotografías desde ángulos inferiores, pero esta es una foto muy mala y merece ser mencionada. ¿Qué están haciendo y por qué?”, se preguntó el mandatario norteamericano tras la publicación de Time.

Donald Trump en la portada de la revista Time | Foto: X/TIME

En la fotografía se puede ver que la letra “M” de Time se encuentra justo sobre su cabeza y la luz que refleja su pelo hace que parezca que no está ahí.

El acuerdo, decía el artículo de la revista, “podría convertirse en un logro emblemático del segundo mandato de Trump”, cumpliendo su promesa de poner fin a la guerra y allanando el camino para una “nueva era” para la región, “definida menos por el conflicto que por la posibilidad de transformación”.

Time reveló la portada cuando Trump aterrizó en Israel para reunirse con las familias de los rehenes que regresaron y dirigirse al parlamento israelí antes de dirigirse a Sharm el-Sheikh.

Mensaje emitido por Trump en su red social. | Foto: Truth/RealDonaldTrump