Mundo

Lector de labios revela qué le dijo Trump a Macron tras incómodo apretón de manos que se volvió viral

El encuentro tuvo lugar en la cumbre de paz que se llevó a cabo en Oriente Medio.

Redacción Mundo
13 de octubre de 2025, 10:02 p. m.
Los presidentes Trump y Macron se encuentran en Egipto
Los presidentes Donald Trump y Emmanuel Macron se encuentran en Egipto | Foto: Getty Images

Un momento incómodo vivieron los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la cumbre de paz sobre Gaza que se llevó a cabo en Egipto, tras el acuerdo firmado por el mandatario norteamericano.

Ambos mandatarios se estrecharon la mano en un momento incómodo, que se ha vuelto viral en las redes sociales, donde los usuarios asemejan este encuentro con el “abrazo de la muerte” entre los dos mandatarios.

En esta ocasión, Trump llamó al presidente francés para un cálido apretón de manos antes de que ambos colocaran una mano en el brazo del otro, frente a una gran cantidad de personas, incluyendo reporteros y otros mandatarios.

El abrazo pronto se convirtió en algo parecido a una pulseada mientras los dos presidentes intercambiaban lo que parecía una conversación intensa, mientras balanceaban la mano de su oponente de un lado a otro.

Macron, finalmente, se liberó del agarre de Trump y se apresuró en abandonar el escenario.

Sin embargo, la lectora de labios Nicola Hickling dijo al Daily Mail que el apretón de manos fue mucho más que un saludo casual entre los dos líderes.

“Me alegro de verte, ¿así que aceptaste?”, le dijo Trump a Macron, quien pronto se apartó de la cámara y murmuró una respuesta inaudible.

Contexto: Donald Trump desde Israel: “No solo es el fin de la guerra, es el fin de la era del terror”. El parlamento lo ovacionó. Vea el video
El presidente Donald Trump y el presidente francés, Emmanuel Macron, se estrechan la mano durante la ceremonia de saludo antes de la foto familiar en la Cumbre Internacional de Paz de Gaza, en Sharm el-Sheikh, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025.
El presidente Donald Trump y el presidente francés, Emmanuel Macron, se estrechan la mano durante la ceremonia de saludo antes de la foto familiar en la Cumbre Internacional de Paz de Gaza, en Sharm el-Sheikh, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025. (Yoan Valat, foto de Pool vía AP) | Foto: AP

“¿Estás siendo sincero?”, pregunta Trump, y Macron responde rápidamente: “Por supuesto”.

Trump aprieta en ese momento la mano de Macron antes de decir: “Bueno, ahora quiero saber por qué me hiciste daño. Ya lo sé”.

El presidente de Estados Unidos luego vuelve a apretar la mano de Macron mientras el presidente francés mira hacia abajo y lejos de las cámaras.

Esta no es la primera vez que viven un momento incómodo de esta categoría, lo han hecho a lo largo de los años en momentos virales tras su saludo, como por ejemplo en el 2017, un apretón de manos que duró 29 segundos seguidos.

Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza.
Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza. | Foto: AFP

Donald Trump proclamó la “paz en Oriente Medio” tras firmar junto a los dirigentes Egipto, Catar y Turquía una declaración para garantizar el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza.

El presidente Donald Trump comenzó el día con una visita a Israel, donde elogió al primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un discurso ante el Parlamento antes de volar a Egipto para la cumbre sobre Gaza, al final de lo que calificó como un “tremendo día para Oriente Medio”.

