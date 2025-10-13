Un momento incómodo vivieron los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la cumbre de paz sobre Gaza que se llevó a cabo en Egipto, tras el acuerdo firmado por el mandatario norteamericano.

Ambos mandatarios se estrecharon la mano en un momento incómodo, que se ha vuelto viral en las redes sociales, donde los usuarios asemejan este encuentro con el “abrazo de la muerte” entre los dos mandatarios.

En esta ocasión, Trump llamó al presidente francés para un cálido apretón de manos antes de que ambos colocaran una mano en el brazo del otro, frente a una gran cantidad de personas, incluyendo reporteros y otros mandatarios.

Macron se esforzó al máximo para cachar a Trump desprevenido, y Trump simplemente lo ridiculizó durante 30 segundos seguidos. pic.twitter.com/KFGsSI0DGa — Una mujer cualquiera (@CualquieraMujer) October 13, 2025

El abrazo pronto se convirtió en algo parecido a una pulseada mientras los dos presidentes intercambiaban lo que parecía una conversación intensa, mientras balanceaban la mano de su oponente de un lado a otro.

Macron, finalmente, se liberó del agarre de Trump y se apresuró en abandonar el escenario.

Sin embargo, la lectora de labios Nicola Hickling dijo al Daily Mail que el apretón de manos fue mucho más que un saludo casual entre los dos líderes.

“Me alegro de verte, ¿así que aceptaste?”, le dijo Trump a Macron, quien pronto se apartó de la cámara y murmuró una respuesta inaudible.

El presidente Donald Trump y el presidente francés, Emmanuel Macron, se estrechan la mano durante la ceremonia de saludo antes de la foto familiar en la Cumbre Internacional de Paz de Gaza, en Sharm el-Sheikh, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025. (Yoan Valat, foto de Pool vía AP) | Foto: AP

“¿Estás siendo sincero?”, pregunta Trump, y Macron responde rápidamente: “Por supuesto”.

Trump aprieta en ese momento la mano de Macron antes de decir: “Bueno, ahora quiero saber por qué me hiciste daño. Ya lo sé”.

El presidente de Estados Unidos luego vuelve a apretar la mano de Macron mientras el presidente francés mira hacia abajo y lejos de las cámaras.

Esta no es la primera vez que viven un momento incómodo de esta categoría, lo han hecho a lo largo de los años en momentos virales tras su saludo, como por ejemplo en el 2017, un apretón de manos que duró 29 segundos seguidos.

Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza. | Foto: AFP

Donald Trump proclamó la “paz en Oriente Medio” tras firmar junto a los dirigentes Egipto, Catar y Turquía una declaración para garantizar el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza.