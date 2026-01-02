La misteriosa aparición de la hija de Kim Jong-un que genera sorpresa a nivel mundial

La hija del líder norcoreano Kim Jong-un hizo su primera visita pública al mausoleo, donde descansan los restos de su abuelo y su bisabuelo, según mostró la prensa estatal, lo que refuerza la posición de Kim Ju-ae como sucesora de su padre.

La familia Kim ha gobernado Corea del Norte con mano de hierro durante décadas. El culto a la figura de los miembros de la llamada “línea de sangre Paektu” domina la vida cotidiana en ese aislado y hermético país.

Kim Jong-un es el tercero en la cadena de sucesión de la que es considerada la única monarquía comunista del mundo, después de su padre, Kim Jong-il, y su abuelo, Kim Il-sung.

El líder norcoreano Kim Jong-un elogió a sus tropas que luchan en el extranjero por forjar una "alianza invencible" con Rusia en un mensaje de Año Nuevo, según informaron los medios estatales el 1 de enero. Foto: AFP

Los dos hombres, apodados “líderes eternos” en la propaganda estatal, están enterrados en el Palacio del Sol de Kumsusan, un vasto mausoleo en el centro de Pyongyang.

La agencia estatal de noticias coreana KCNA informó que Kim visitó el palacio, escoltado por altos funcionarios.

Las imágenes mostraban a su hija Ju-ae acompañándolos.

La agencia de espionaje de Corea del Sur afirmó el año pasado que ella es la primera en la línea de sucesión para gobernar Corea del Norte, después de que acompañara a su padre en una visita de alto nivel a China.

Ju-ae fue presentada al mundo en 2022, cuando acompañó a Kim al lanzamiento de un misil balístico intercontinental.

Kim Jong-un, su hija Kim Ju-ae (centro) y su esposa Ri Sol-ju (izquierda) presenciando una celebración de Año Nuevo en el Estadio del Primero de Mayo en Pyongyang. Foto: AFP

Desde entonces, los medios estatales norcoreanos se han referido a ella como “la hija querida” y “hyangdo” en coreano, un término que suele reservarse para los máximos dirigentes y sus sucesores.

La joven, cuya figura está tan restringida que ni siquiera se conoce exactamente su edad (los expertos en el país creen que tiene entre 12 y 13 años), apareció por vez primera ante el público en noviembre de 2022 mientras acompañaba a su padre en la inspección de un misil y, desde entonces, su presencia se ha dosificado con cuentagotas.

Líder de Corea del Norte reveló su “principal medio de ataque” y mostró una nueva arma que puede “aniquilar al enemigo”

Es por ello que la visita que ha realizado este pasado primero de enero es su aparición de mayor profundidad por su importancia simbólica.

Sin embargo, los medios norcoreanos han querido minimizar en la medida de lo posible su presencia: Kim Ju-ae solo aparece en una foto oficial y ni la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA y ni el órgano portavoz del partido del Gobierno, el Rodong Sinmun, la mencionan explícitamente dentro de su recuento de la ceremonia en el Salón de la Vida Eterna.

Kim Jong-un (izq.) y su hija Ju-ae caminando por la playa durante una visita al Área Turística de la Costa de Kalma, en la ciudad norcoreana de Wonsan, provincia de Kangwon. Foto: AFP

“Todos los participantes expresaron su firme determinación de defender con inquebrantable lealtad la ideología y el liderazgo del camarada Kim Jong-un y de cumplir con sus responsabilidades y deberes en la vanguardia de la sagrada causa de lograr la prosperidad y el desarrollo ilimitados de la gran República Popular Democrática de Corea y la promoción del bienestar del pueblo”, se lee en el comunicado.