El inquilino de la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos debe mantener el control sobre el hemisferio occidental, pero en el caso de la captura de Maduro ha apuntado que no se debe meramente a motivos geográficos. “No es el hemisferio. Es el país. Son países individuales”, aseveró.

Trump dijo al periódico The Atlantic que puede que esta no sea la última intervención estadounidense en otros países y ha mencionado expresamente a la Groenlandia danesa.

“Nosotros necesitamos Groenlandia. Absolutamente”, ha afirmado y ha expuesto como motivo que está “rodeada por barcos rusos y chinos”.

Donald Trump Foto: AP

Trump ha emplazado a otros a decidir lo que implica para Groenlandia la incursión en Venezuela.

“Van a tener que verlo por sí mismos. Yo de verdad que no lo sé (...). Entonces (el sábado) no me estaba refiriendo a Groenlandia, pero necesitamos Groenlandia. Absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa”, aseveró.

Al respecto, Dinamarca y Groenlandia pidieron “respeto” a la integridad territorial de Groenlandia, después de una publicación en X de la esposa de un asesor de Donald Trump y de que el presidente estadounidense reiterara que Washington “necesita” el territorio autónomo para su defensa.

Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, publicó el sábado una imagen de la isla ártica danesa con los colores de la bandera estadounidense en su cuenta de X, acompañada de una breve leyenda en mayúsculas: “SOON” (pronto).

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos “necesita” este territorio autónomo de Dinamarca, rico en recursos, por razones de seguridad, y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para controlarlo.

Este domingo, consultado en una entrevista telefónica con The Atlantic sobre Groenlandia, Trump dijo que la decisión correspondía a otros.

La publicación de Miller y las declaraciones de Trump se producen además después de que el ejército estadounidense capturara al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa durante una sorprendente incursión militar que incluyó bombardeos sobre Caracas.

Expertos consideran que la operación en Venezuela es una advertencia a los aliados de Estados Unidos preocupados por las amenazas de Trump de apoderarse de recursos estratégicos, empezando por su voluntad declarada de anexionar Groenlandia.

“Esta imagen es irrespetuosa. Las relaciones entre los países y los pueblos se fundamentan en el respeto y el derecho internacional, y no en símbolos que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos”, reaccionó el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, en Facebook.

Casas cubiertas de nieve en Nuuk, Groenlandia, el miércoles 5 de marzo de 2025. Foto: AP

Pero “no hay ninguna razón para que cunda el pánico o para preocuparse”, agregó el dirigente, que recordó que Groenlandia “no está en venta y [su] futuro no se decide en redes sociales”.

También reaccionó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien llamó a Estados Unidos a “cesar sus amenazas contra un aliado histórico” y consideró que es “absurdo decir que Estados Unidos debería tomar el control de Groenlandia”.

Katie Miller fue durante un tiempo asesora y portavoz de la comisión para la eficacia gubernamental Doge, entonces dirigida por Elon Musk, antes de ser contratada por el multimillonario en el sector privado.