Lo que se sabe de una posible arma rusa que buscaría atacar la red de satélites de Elon Musk

El riesgo principal resultaría en la destrucción total de las constelaciones de SpaceX.

Redacción Mundo
29 de diciembre de 2025, 11:50 p. m.
Rusia se encuentra diseñando un armamento novedoso que, mediante el uso de nubes de fragmentos, tendría la capacidad de aniquilar redes de satélites similares a Starlink, inundando la órbita de basura espacial.

El despliegue de este armamento tipo “efecto-zona” saturaría las órbitas de Starlink con cientos de miles de fragmentos densos y diminutos. Si bien esta nube de metralla permitiría aniquilar la red de Elon Musk con sencillez, su uso implica un peligro extremo debido a los daños colaterales que causaría en toda la órbita terrestre baja.

Esta información proviene de reportes de inteligencia de dos naciones de la OTAN, quienes compartieron los datos con The Associated Press bajo estricto anonimato. Según dichos documentos, Rusia se encuentra diseñando esta nueva tecnología capaz de desintegrar constelaciones satelitales completas mediante impactos múltiples.

Un arma poderosa

Rusia ha dejado clara su postura al vetar resoluciones de la ONU contra el armamento nuclear espacial y, según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, existen informes de que Moscú evalúa seriamente colocar ojivas nucleares en órbita.

En este contexto, el general canadiense Christopher Horner señala que, si Rusia está dispuesta a cruzar el umbral nuclear, no sería extraño que también desarrollen sistemas de metralla, los cuales considera “inverosímiles” pero altamente dañinos para el entorno espacial.

Este interés ruso en atacar activos espaciales nace del rol crucial que Starlink desempeña para las tropas ucranianas, facilitando comunicaciones críticas y la precisión de sus ataques. Debido a que Moscú ya ha catalogado a los satélites comerciales como objetivos militares legítimos, el desarrollo de estos proyectos extremos parece una respuesta directa al apoyo tecnológico que SpaceX brinda a Ucrania.

El soporte de internet de alta velocidad de SpaceX ha sido determinante para Ucrania; no solo permite a las tropas gestionar el campo de batalla y mejorar la precisión de sus armas, sino que también sirve de respaldo crítico para civiles y autoridades tras el colapso de las comunicaciones locales por los bombardeos.

Vladimir Putin
El despliegue de este sistema generaría una reacción en cadena difícil de controlar, según advierte el militar de Canadá. El riesgo principal es que la nube de metralla “cubriría por completo un régimen orbital”, lo que resultaría en la destrucción total de las constelaciones de SpaceX y de todos los equipos vecinos, un escenario que el experto califica como “increíblemente preocupante” por su carácter indiscriminado.

La información obtenida por la agencia no permite determinar el estado de madurez de la investigación rusa. Los hallazgos omiten datos sobre posibles ensayos previos y no establecen un marco temporal para la implementación real de esta arma en el espacio.

