Retiran a astronauta de misión de la NASA tras filtración de fotos “clasificadas” de SpaceX

De acuerdo con el diario Daily Mail, un astronauta ruso destinado a ser parte de la próxima misión de SpaceX fue sancionado por, presuntamente, haber fotografiado con su celular documentos clasificados y equipos de cohetes en una instalación de SpaceX, en California.

El suceso habría ocurrido a finales de noviembre, y en caso de comprobarse cierto, podría enfrentar sanciones por espionaje, con al menos 20 años en prisión o ser excluido de contratos gubernamentales, incluidas misiones en SpaceX y la NASA.

Lanzamiento de SpaceX desde EE.UU. | Foto: NurPhoto via Getty Images

SpaceX Crew-12

El astronauta ruso, identificado como Oleg Artemyev, de 54 años, estaba previsto para hacer parte de la misión SpaceX Crew-12, liderada por la NASA. El proyecto busca llegar a la Estación Espacial Internacional para principios del próximo año.

La agencia espacial oficial rusa Roscosmos aseguró que el astronauta fue remplazado por Andrey Fedyaev, otra cosmonauta, por “la transferencia de Artemyev a otro trabajo”.

El caso sigue en investigación. | Foto: Tomada de la NASA

Sin embargo, otros informes de Rusia darían señales de que Artemyev violó el Reglamento Internacional de Tráfico de Armas (ITAR), al presuntamente filtrar y difundir los materiales de SpaceX. Aún no se esclarece si se trataría de un asunto de espionaje, pero el medio internacional ruso The Insider se encuentra investigando sobre las acciones de Artemyev.

Artemyev fue expulsado de Estados Unidos a menos de tres meses de la misión Crew-12.

Un astronauta con trayectoria

El astronauta Artemyev tiene una amplia experiencia espacial, habiendo completado tres misiones a la EEI en 2014, 2018 y 2022. Su historial incluye 560 días en órbita y un total de ocho caminatas espaciales que suman más de 53 horas. Tenía previsto que su siguiente vuelo, en 2026, fuera su debut a bordo de la cápsula SpaceX Dragon.

Si se confirman las acusaciones, la violación de las leyes ITAR puede acarrear graves sanciones. Estas incluyen multas superiores al millón de dólares por cada infracción. Para los casos más serios, como el espionaje contra Estados Unidos, el Departamento de Estado advierte que las penas pueden alcanzar hasta 20 años de cárcel.

El ruso Oleg Artemyev. | Foto: NASA via Getty Images

Las ITAR son normativas del gobierno de EE. UU. diseñadas para controlar rigurosamente la exportación, intercambio y transferencia de información, tecnología y artículos considerados sensibles y relacionados con la defensa. Esto incluye elementos críticos como componentes de naves espaciales y planos técnicos.

Además de las sanciones legales que podría enfrentar el astronauta, corre el riesgo de ser excluido de futuros contratos gubernamentales, lo que afectaría su colaboración con entidades como la NASA y SpaceX.