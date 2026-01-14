La aerolínea Lufthansa anunció este miércoles, 14 de enero, que todos los vuelos programados en el horario nocturno hacia Israel quedan cancelados. El grupo alemán “ha decidido operar vuelos hacia y desde Tel Aviv a partir del jueves 15 de enero como vuelos diurnos hasta el lunes 19 de enero de 2026”.

Otra de las medidas fue evitar la estadía de su talento humano y sus aeronaves en suelo israelí. “Esto significa que las tripulaciones regresarán inmediatamente después sin pernoctar“, señalaron a través de un comunicado.

La medida de Lufthansa llega una semana después de anunciar que no sobrevolará el espacio aéreo de Irán e Irak en el marco de las protestas antigubernamentales que se viven en estos países: “todas las aerolíneas del Grupo Lufthansa evitarán el espacio aéreo iraní e iraquí hasta nuevo aviso”.

Según su portavoz, Lufthansa estará colaborando con los pasajeros afectados para poder compensar los impasses por estas cancelaciones imprevistas: “Se volverá a reservar automáticamente a los pasajeros afectados y se contactará con ellos de forma proactiva”.

El grupo alemán sigue la estela de la aerolínea italiana ITA, que hace pocas semanas había retomado sus operaciones en Tel Aviv y ha revertido la decisión, afectando a centenares de viajeros.

Israel e Irán, una tensa calma

Ambas naciones tuvieron su última confrontación directa en junio de 2025. Durante 12 días, Tel Aviv y Teherán lanzaron ataques a su contrario, los cuales terminaron en un tratado de paz impulsado por Donald Trump.

En este momento, Irán atraviesa un momento crítico, tras las sucesivas manifestaciones antigubernamentales, que empezaron hace dos semanas.

Al principio, las marchas iban dirigidas contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el guía supremo Alí Jamenei.

Banderas de Irán e Israel

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mostrarse ambiguo sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos en Irán, al afirmar que Washington sigue de cerca la situación.

El mandatario estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con intervenir militarmente en Irán desde que empezó el movimiento de protestas que sacude al país, a finales de diciembre.

Benjamin Netanyahu expresó apoyo a las protestas en el último consejo de ministros, avivando la llama entre Teherán y Tel Aviv: “El pueblo israelí es solidario con la lucha del pueblo iraní, con sus aspiraciones a la libertad y a la justicia”.

La diplomacia iraní consideró que las declaraciones de Trump y Netanyahu constituyen una “incitación a la violencia” y acusó a Israel de buscar “socavar la unidad nacional” de Irán.