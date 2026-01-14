Mundo

Lufthansa cancela vuelos hacia Israel por temor a una escalada en el conflicto con Irán

El grupo de aerolíneas alemanas ha confirmado que sus operaciones en Tel Aviv se verán afectadas este mes.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 11:49 p. m.
Lufthansa es una de las aerolíneas más reconocidas del mundo
Lufthansa es una de las aerolíneas más reconocidas del mundo Foto: Facebook/Lufthansa

La aerolínea Lufthansa anunció este miércoles, 14 de enero, que todos los vuelos programados en el horario nocturno hacia Israel quedan cancelados. El grupo alemán “ha decidido operar vuelos hacia y desde Tel Aviv a partir del jueves 15 de enero como vuelos diurnos hasta el lunes 19 de enero de 2026”.

Otra de las medidas fue evitar la estadía de su talento humano y sus aeronaves en suelo israelí. “Esto significa que las tripulaciones regresarán inmediatamente después sin pernoctar“, señalaron a través de un comunicado.

La medida de Lufthansa llega una semana después de anunciar que no sobrevolará el espacio aéreo de Irán e Irak en el marco de las protestas antigubernamentales que se viven en estos países: “todas las aerolíneas del Grupo Lufthansa evitarán el espacio aéreo iraní e iraquí hasta nuevo aviso”.

Silueta de un avión volando entre las nubes. Avión de pasajeros Airbus A320 de Lufthansa visto volando en aproximación final para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Atenas ATH en la capital griega, llegando desde Munich (Foto de Nicolas Economou/NurPhoto vía Getty Images)
Esto significa que las tripulaciones regresarán inmediatamente después sin pernoctar“, señalaron a través de un comunicado la aerolínea. (Foto de Nicolas Economou/NurPhoto vía Getty Images) Foto: NurPhoto via Getty Images

Según su portavoz, Lufthansa estará colaborando con los pasajeros afectados para poder compensar los impasses por estas cancelaciones imprevistas: “Se volverá a reservar automáticamente a los pasajeros afectados y se contactará con ellos de forma proactiva”.

Noticias Estados Unidos

Trump insiste en anexar Groenlandia y advierte sobre una intervención rusa y china: “Dinamarca no puede hacer nada al respecto”

Noticias Estados Unidos

El camino de María Corina Machado para recuperar Venezuela: esta es su agenda en Estados Unidos el 15 de enero de 2026

Mundo

Irán cerró su espacio aéreo y pasó a un estado de máxima alerta

Noticias Estados Unidos

En este lugar buscan trabajadores extranjeros: esta es la ley para que puedan trabajar legalmente y obtener residencia

Mundo

A la cárcel un hombre que filtró información de las operaciones del ejército de EE. UU. en Venezuela

Noticias Estados Unidos

¿Lo afecta la nueva restricción en las visas a Estados Unidos? Estos son los detalles y las motivaciones de la suspensión

Noticias Estados Unidos

Medicare limitará uno de sus servicios a final de mes: miles de personas se verán afectadas

Empresas

Wingo anuncia que reanudará su operación hacia y desde Caracas a partir del 16 de enero de 2026

Empresas

Copa Airlines anuncia la reanudación de vuelos desde y hacia Caracas a partir del martes 13 de enero

Turismo

Entregaron viaje a familia caleña que celebró año nuevo con un avión de cartón

El grupo alemán sigue la estela de la aerolínea italiana ITA, que hace pocas semanas había retomado sus operaciones en Tel Aviv y ha revertido la decisión, afectando a centenares de viajeros.

Israel e Irán, una tensa calma

Ambas naciones tuvieron su última confrontación directa en junio de 2025. Durante 12 días, Tel Aviv y Teherán lanzaron ataques a su contrario, los cuales terminaron en un tratado de paz impulsado por Donald Trump.

En este momento, Irán atraviesa un momento crítico, tras las sucesivas manifestaciones antigubernamentales, que empezaron hace dos semanas.

Al principio, las marchas iban dirigidas contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el guía supremo Alí Jamenei.

Trump explicó que el acuerdo entraría en vigencia en dos fases, primero por parte de Irán y luego de Israel, completándose en 24 horas, y lo anunció desde su cuenta en Truth Social .
Banderas de Irán e Israel Foto: Getty Images

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mostrarse ambiguo sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos en Irán, al afirmar que Washington sigue de cerca la situación.

El mandatario estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con intervenir militarmente en Irán desde que empezó el movimiento de protestas que sacude al país, a finales de diciembre.

Benjamin Netanyahu expresó apoyo a las protestas en el último consejo de ministros, avivando la llama entre Teherán y Tel Aviv: “El pueblo israelí es solidario con la lucha del pueblo iraní, con sus aspiraciones a la libertad y a la justicia”.

La diplomacia iraní consideró que las declaraciones de Trump y Netanyahu constituyen una “incitación a la violencia” y acusó a Israel de buscar “socavar la unidad nacional” de Irán.

Más de Mundo

x

Trump insiste en anexar Groenlandia y advierte sobre una intervención rusa y china: “Dinamarca no puede hacer nada al respecto”

Donald Trump y María Corina Machado

El camino de María Corina Machado para recuperar Venezuela: esta es su agenda en Estados Unidos el 15 de enero de 2026

Lufthansa es una de las aerolíneas más reconocidas del mundo

Lufthansa cancela vuelos hacia Israel por temor a una escalada en el conflicto con Irán

Irán lanzó una advertencia aérea

Irán cerró su espacio aéreo y pasó a un estado de máxima alerta

No hay cultura organizacional sólida que se construya sobre el exilio emocional de sus integrantes.

En este lugar buscan trabajadores extranjeros: esta es la ley para que puedan trabajar legalmente y obtener residencia

Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU.

A la cárcel un hombre que filtró información de las operaciones del ejército de EE. UU. en Venezuela

x

¿Lo afecta la nueva restricción en las visas a Estados Unidos? Estos son los detalles y las motivaciones de la suspensión

Los retrasos en la atención y el acceso a tratamientos siguen siendo uno de los mayores desafíos del sistema de salud en Colombia.

Medicare limitará uno de sus servicios a final de mes: miles de personas se verán afectadas

Minnesota bajo advertencia de Trump: “Día del ajuste de cuentas y retribución”

Trump asegura que la “matanza” en Irán ha cesado y que no hay planes de ejecuciones, pese a denuncias de miles de muertos

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez asegura que “se abre a un nuevo momento político” en Venezuela y anuncia más excarcelaciones

Noticias Destacadas