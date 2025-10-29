El líder chavista y cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a arremeter contra los principales líderes opositores que se encuentran dentro y fuera del país a quienes acusó de “vendepatria”.

Maduro aseguró que los políticos Leopoldo López y Yon Goicoechea, quienes se han caracterizado por hacer fuerte oposición contra el régimen y han hecho distintos llamados a Estados Unidos para que puedan intervenir en la crisis política que vive el país.

“Ellos no venden la patria porque no tienen patria, han vivido de la corruptela, para ellos ser oposición ha sido el gran negocio de su vida”, dijo Maduro.

ÚLTIMA HORA | Maduro pide al TSJ revocar la nacionalidad a todo "agente vendepatria que se suman a un ejército extranjero" para invadir a Venezuela.



"Lo hice por la calle del medio". https://t.co/wk5mVXuoE2 pic.twitter.com/6XuQgsnAJy — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 29, 2025

El dictador venezolano también anunció que pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revocar la nacionalidad venezolana y retirar la documentación oficial a todos aquellos miembros de la oposición que hayan solicitado una intervención militar en el país.

“Yo he elevado al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional”, con base en el artículo 130, ”para que a gente vendepatria que se suman a un ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el Tribunal Supremo Justicia autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana”, dijo.

El artículo 130 de la Constitución establece que los venezolanos “tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación”, según narra AP.

Leopoldo López, líder opositor venezolano. | Foto: GETTY IMAGES

El anuncio tuvo lugar cuatro días después de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez publicara en su cuenta de Telegram que Maduro había interpuesto una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia, con el propósito de despojar de la nacionalidad venezolana al dirigente opositor Leopoldo López, a quien acusó de realizar un “desmesurado, delictivo e ilegítimo llamado a una intervención militar en Venezuela”.

El opositor venezolano Leopoldo López calificó el lunes de “arbitrariedad” el pedido del presidente Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad, a medida que surgen pedidos similares contra otros dirigentes.

Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tramitar la revocatoria, tras acusar a López de promover su derrocamiento a través de una acción militar de Estados Unidos, que desplegó buques de guerra en el Caribe.

No hay antecedentes de venezolanos por nacimiento despojados de la nacionalidad.

Nicolás Maduro | Foto: Getty Images