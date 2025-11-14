Suscribirse

Mano derecha de Maduro pide ayuda a países del Caribe y advierte sobre “consecuencias incalculables” de una guerra contra EE. UU.

Jorge Rodríguez envió un mensaje en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Redacción Mundo
14 de noviembre de 2025, 12:08 p. m.
Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez
Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez | Foto: AFP

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, instó a los países de la región del Caribe a “luchar para mantener la paz” ante las “agresiones militares” del Ejército de Estados Unidos en aguas caribeñas y del Pacífico.

El anuncio llega en medio de una escalada de tensiones entre ambos países, donde las fuerzas estadounidenses han dejado decenas de muertos en el marco de sus ataques contra embarcaciones narco.

Rodríguez aseguró que la “insistencia” de Venezuela responde al intento por lograr apoyos para denunciar las “acciones hostiles de Washington”, que busca “acabar con la paz y la libertad” del país y la región.

“No vale la pena el sufrimiento que significaría una guerra en el Caribe, de consecuencias incalculables para todos, no solamente para Venezuela, sino para todos los países del continente americano, incluido Estados Unidos”, dijo la mano derecha de Nicolás Maduro.

Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional acusó a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de actuar con “hipocresía” y dijo que en el futuro se revelará que el objetivo de estos ataque “no era en realidad la lucha contra el narcotráfico”.

Contexto: Senador de Estados Unidos arremete contra Colombia y revela intenciones de Trump para sacar a Maduro del poder

“Esto ya ha pasado en otros países, como Irak, que fue invadido con otro pretexto, como la supuesta presencia de armas de destrucción masiva”, aseguró añadió: “Esto se demostró que era falso”.

Rodríguez dijo que estas acciones son “irresponsables”.

“Llevamos décadas manteniendo la paz y ahora nos vemos amenazados de manera absolutamente unilateral por el Ejército de Estados Unidos”, aseveró.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, a la derecha, escucha al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante un mitin de campaña en Caracas, Venezuela, el jueves 18 de julio de 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Nicolás Maduro, a la derecha, escucha al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante un mitin de campaña en Caracas, Venezuela, el jueves 18 de julio de 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos) | Foto: AP

“Existe un alto nivel de hipocresía en el despliegue del 20 por ciento de la capacidad armada estadounidense en un mar que se ha caracterizado, a lo largo de su historia en los últimos 100 años, por ser un mar absolutamente pacífico”, dijo.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el lanzamiento de una nueva operación militar contra los “narcoterroristas de nuestro hemisferio”.

Contexto: Rusia emite advertencia a EE. UU. tras anuncio de operación ‘Lanza del Sur’, la siguiente fase militar en Suramérica

El anuncio lo hizo un día después del despliegue de un nuevo portaaviones en Latinoamérica y en el marco de unos ataques en el Pacífico y, particularmente, en el Caribe, que han dejado más de 70 muertos.

“Hoy anuncio la operación Lanza del Sur (...) elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegeremos”, dijo Hegseth.

El funcionario aseguró que “el presidente (Donald) Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra está cumpliendo”.

Con información de Europa Press*

