Mano derecha de Maduro pide ayuda a países del Caribe y advierte sobre “consecuencias incalculables” de una guerra contra EE. UU.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, instó a los países de la región del Caribe a “luchar para mantener la paz” ante las “agresiones militares” del Ejército de Estados Unidos en aguas caribeñas y del Pacífico.

El anuncio llega en medio de una escalada de tensiones entre ambos países, donde las fuerzas estadounidenses han dejado decenas de muertos en el marco de sus ataques contra embarcaciones narco.

Rodríguez aseguró que la “insistencia” de Venezuela responde al intento por lograr apoyos para denunciar las “acciones hostiles de Washington”, que busca “acabar con la paz y la libertad” del país y la región.

“No vale la pena el sufrimiento que significaría una guerra en el Caribe, de consecuencias incalculables para todos, no solamente para Venezuela, sino para todos los países del continente americano, incluido Estados Unidos”, dijo la mano derecha de Nicolás Maduro.

Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional acusó a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de actuar con “hipocresía” y dijo que en el futuro se revelará que el objetivo de estos ataque “no era en realidad la lucha contra el narcotráfico”.

“Esto ya ha pasado en otros países, como Irak, que fue invadido con otro pretexto, como la supuesta presencia de armas de destrucción masiva”, aseguró añadió: “Esto se demostró que era falso”.

Rodríguez dijo que estas acciones son “irresponsables”.

“Llevamos décadas manteniendo la paz y ahora nos vemos amenazados de manera absolutamente unilateral por el Ejército de Estados Unidos”, aseveró.

“Existe un alto nivel de hipocresía en el despliegue del 20 por ciento de la capacidad armada estadounidense en un mar que se ha caracterizado, a lo largo de su historia en los últimos 100 años, por ser un mar absolutamente pacífico”, dijo.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el lanzamiento de una nueva operación militar contra los “narcoterroristas de nuestro hemisferio”.

El anuncio lo hizo un día después del despliegue de un nuevo portaaviones en Latinoamérica y en el marco de unos ataques en el Pacífico y, particularmente, en el Caribe, que han dejado más de 70 muertos.

“Hoy anuncio la operación Lanza del Sur (...) elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegeremos”, dijo Hegseth.

El funcionario aseguró que “el presidente (Donald) Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra está cumpliendo”.