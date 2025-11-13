Suscribirse

Mundo

Senador de Estados Unidos arremete contra Colombia y revela intenciones de Trump para sacar a Maduro del poder

Lindsey Graham aseguró que en la región existe un “califato de la droga”, liderado por Colombia, Venezuela y Cuba.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
14 de noviembre de 2025, 2:50 a. m.
El régimen de Maduro habría intentado negociar su salida varias veces, lo cual fue rechazado por Estados Unidos.
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. | Foto: Getty Images

El senador republicano Lindsey Graham defendió este martes la estrategia del presidente Donald Trump frente a Venezuela y aseguró que el mandatario estadounidense está “sumamente comprometido” con impedir que lo que calificó como un “estado narcoterrorista” siga afectando a Estados Unidos.

En una declaración pública, Graham afirmó que el objetivo de Trump es frenar el flujo de drogas ilegales provenientes de la región y reiteró que, en su opinión, Nicolás Maduro es un “líder ilegítimo” que enfrenta un final político cercano. “Coincido con la evaluación del presidente Trump sobre la situación en Venezuela. No considero a Maduro un líder legítimo, sino un narcotraficante que ha sido procesado en tribunales estadounidenses”, señaló.

Graham comparó la situación actual con la operación que encabezó George H. W. Bush contra Manuel Noriega en Panamá, asegurando que existen “circunstancias similares”. También afirmó que en la región existe “un califato de la droga” que, según él, involucra a Venezuela, Colombia y Cuba. “Me alegra mucho que el presidente Trump esté comprometido a poner fin a este régimen de terror”, agregó.

Lindsey Graham
Lindsey Graham, senador de Estados Unidos. | Foto: AP

El senador concluyó que la salida de Maduro sería beneficiosa tanto para los venezolanos como para Estados Unidos. “Cuanto antes se vaya Maduro, mejor para el pueblo de Venezuela y para Estados Unidos”, dijo, respaldando plenamente la postura de Trump frente al conflicto regional.

El planteamiento del congresista se da en medio del despliegue militar estadounidense alrededor de Venezuela, donde el portaaviones USS Gerald R. Ford, bombarderos B-52 y fuerzas especiales han sido movilizados al Caribe y al Pacífico oriental en lo que la administración describe como una campaña antidrogas.

Contexto: Ex alto funcionario de Trump destapa escándalo en financiación de campaña de Petro: régimen de Maduro estaría involucrado

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos afirmó en un comunicado que el “USS Gerald Ford”, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, entró en su zona de responsabilidad, que abarca América Latina y el Caribe.

Portaaviones USS Gerald y Nicolás Maduro
Portaaviones USS Gerald y Nicolás Maduro | Foto: GETTY

“Reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, afirmó el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell.

Enfrentado con Donald Trump por la campaña estadounidense en el Caribe y el Pacífico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ordenó “suspender” este martes el intercambio de inteligencia con las agencias de seguridad de Washington.

Contexto: Alerta en Miraflores: le presentaron a Trump las opciones militares para atacar Venezuela en los próximos días

“Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, anunció Petro en X, quien además suele referirse a estos ataques como “ejecuciones extrajudiciales”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las fechas en las que Atlético Nacional y América de Cali jugarán los dos clásicos en cuadrangulares de la Liga Betplay

2. Cortes de luz en Bogotá: los barrios que se verán afectados este viernes 14 de noviembre de 2025

3. Estos son los empleados de Estados Unidos que recibieron un cheque de 10.000 dólares: “se destacaron por su desempeño excepcional”

4. La BBC pide disculpas a Donald Trump por un montaje engañoso contra el presidente. De esto se trata

5. Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares: Nacional, Medellín, América y Junior en el grupo de la muerte

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosDonald TrumpNicolás MaduroVenezuela

Noticias Destacadas

x

Estos son los empleados de Estados Unidos que recibieron un cheque de 10.000 dólares: “se destacaron por su desempeño excepcional”

Redacción Mundo
Renuncian directivos de la BBC tras polémica por imágenes manipuladas de Donald Trump

La BBC pide disculpas a Donald Trump por un montaje engañoso contra el presidente. De esto se trata

Redacción Mundo
583 familias denunciaron la pérdida de sus hijos en medio del desastre natural.

¿Podría repetirse la tragedia de Armero en Estados Unidos?: Este pueblo vive preparándose para una catástrofe similar

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.