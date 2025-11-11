Este martes 11 de noviembre, Estados Unidos anunció que uno de sus buques más poderosos ya está en Caribe, en medio de las tensiones del país norteamericano con Venezuela.

El buque es un potente navío que tiene la capacidad para transportar decenas de aviones y material bélico, ideal para operaciones militares de largo alcance y en territorios donde se pueda actuar desde terreno marítimo.

Su estructura está activa desde 2017, y desde ese año recorre aguas internaciones de acuerdo a las movidas que estén haciendo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La capacidad del portaviones USS Gerald R. Ford

Según la marina estadounidense, el Gerald R. Ford es “la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo.

Tiene un desplazamiento de 100.000 toneladas, una eslora de 1.100 pies (334 metros), lo que lo convierte en un navío potente a prueba de varias condiciones.

El buque de guerra más grande del mundo, el portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford. Aviones despegando del navío. | Foto: AP

Su tripulación consta de 4.600 personas, la mayoría personal militar. Ostenta dos reactores nucleares, cuyas especificaciones exactas son clasificadas, pero que generan tres veces la potencia eléctrica de los buques de la clase Nimitz.

Reportes del Departamento de Defensa dicen que está equipado para realizar 4.166 lanzamientos de aviones, aunque el número puede variar, ya que ha tenido varias revisiones de tipo mecánico.

El buque también cuenta con el Equipo de Detención Avanzado de la Armada, un sistema que sujeta el gancho de cola de las aeronaves con cables al aterrizar en su cubierta de vuelo.

La tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford se encuentra en la cubierta de vuelo mientras el portaaviones pasa en su camino hacia el fiordo de Oslo, en Drobak, Noruega, el miércoles 24 de mayo de 2023. El barco es el buque de guerra más grande del mundo. | Foto: AP

La Armada afirma que este sistema permite un mayor número de salidas y un menor consumo de energía, haciéndolo más eficiente. De hecho, información sobre sus características sostiene que tiene autonomía para funcionar entre 25 y 30 años.

Los aviones que transporta el buque

El barco militar, que se terminó de construir en 2013, puede transportar poderosos aviones de combate F/A-18.

Estos aviones son transportados por el poderoso buque. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La Armada sostiene que el avión bimotor Boeing puede transportar una gama de misiles aire-aire, aire-tierra y antibuque, así como bombas guiadas por láser.