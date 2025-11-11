Estados Unidos
Así es el portaviones USS Gerald R. Ford, el buque insignia de Estados Unidos que se acerca al Caribe
El portaviones es considerado el más poderoso del mundo.
Este martes 11 de noviembre, Estados Unidos anunció que uno de sus buques más poderosos ya está en Caribe, en medio de las tensiones del país norteamericano con Venezuela.
El buque es un potente navío que tiene la capacidad para transportar decenas de aviones y material bélico, ideal para operaciones militares de largo alcance y en territorios donde se pueda actuar desde terreno marítimo.
Su estructura está activa desde 2017, y desde ese año recorre aguas internaciones de acuerdo a las movidas que estén haciendo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
La capacidad del portaviones USS Gerald R. Ford
Según la marina estadounidense, el Gerald R. Ford es “la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo.
Tiene un desplazamiento de 100.000 toneladas, una eslora de 1.100 pies (334 metros), lo que lo convierte en un navío potente a prueba de varias condiciones.
Su tripulación consta de 4.600 personas, la mayoría personal militar. Ostenta dos reactores nucleares, cuyas especificaciones exactas son clasificadas, pero que generan tres veces la potencia eléctrica de los buques de la clase Nimitz.
Reportes del Departamento de Defensa dicen que está equipado para realizar 4.166 lanzamientos de aviones, aunque el número puede variar, ya que ha tenido varias revisiones de tipo mecánico.
El buque también cuenta con el Equipo de Detención Avanzado de la Armada, un sistema que sujeta el gancho de cola de las aeronaves con cables al aterrizar en su cubierta de vuelo.
La Armada afirma que este sistema permite un mayor número de salidas y un menor consumo de energía, haciéndolo más eficiente. De hecho, información sobre sus características sostiene que tiene autonomía para funcionar entre 25 y 30 años.
Los aviones que transporta el buque
El barco militar, que se terminó de construir en 2013, puede transportar poderosos aviones de combate F/A-18.
La Armada sostiene que el avión bimotor Boeing puede transportar una gama de misiles aire-aire, aire-tierra y antibuque, así como bombas guiadas por láser.
Además, tiene un alcance máximo de combate de 2.011 kilómetros, lo que permite operar a una distancia prudente dependiendo de los objetivos.