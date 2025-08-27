Suscribirse

Confidenciales

Mario Díaz-Balart asegura que EE. UU. reducirá a la mitad las ayudas a Colombia por las “alianzas” de Petro

El representante a la Cámara de los Estados Unidos aclaró que dichos recortes serán para áreas no militares en el país.

Redacción Mundo
27 de agosto de 2025, 9:31 p. m.
Mario Diaz-Balart
De izquierda a derecha: Mario Díaz-Balart y Gustavo Petro. | Foto: Getty Images / SEMANA

El congresista republicano Mario Díaz-Balart advirtió que Estados Unidos reducirá en un 50 % la ayuda no militar a Colombia, como señal de rechazo a las alianzas internacionales y políticas internas del presidente Gustavo Petro, esto en medio de la polémica por el aumento de tensiones de Washington con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En entrevista con Emmanuel Rincón para Informe Orwell, el legislador explicó que la decisión responde a la preocupación bipartidista en Washington sobre el rumbo del Gobierno colombiano de Gustavo Petro, el cual terminará el próximo año.

“La relación con Colombia ha sido muy importante para Colombia y para los Estados Unidos. Ha sido la joya del hemisferio. Y particularmente la relación entre las fuerzas militares norteamericanas y las fuerzas militares y de policía de Colombia”, afirmó.

Mario Díaz-Balart
Mario Díaz-Balart, representante a la Cámara de Estados Unidos. | Foto: GETTY IMAGES
Contexto: “Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia”: dura advertencia tras la declaración de que “el Cartel de los Soles” no existe

Díaz-Balart señaló que esa cooperación en materia de seguridad se mantendrá, pero que habrá recortes drásticos en otros rubros. “Lo que hacemos es mantener los fondos para las fuerzas armadas, para los sectores de seguridad de Colombia, porque vemos que ahí todavía hay la posibilidad de que eso se mantenga (…) pero le estamos mandando una señal muy fuerte de que no es aceptable”, aseguró.

El congresista, de origen cubanoamericano, cuestionó los vínculos internacionales de Petro, haciendo alusión a la relación con Maduro. “Estoy altamente preocupado porque estoy viendo en Colombia no solamente lo que está haciendo el presidente Petro en sus alianzas con los enemigos de la democracia, los enemigos de los Estados Unidos, los enemigos de sus propios pueblos, pero también lo que está haciendo internamente”, dijo.

Entre las razones para aplicar la medida, Díaz-Balart mencionó el aumento de la violencia política, el crecimiento del narcotráfico y lo que considera un debilitamiento del Estado de derecho en Colombia. “Las instituciones en Colombia son muy fuertes, a pesar de lo que está ocurriendo, pero estamos viendo una situación crítica”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cayeron integrantes de la banda que intentó secuestrar a un empresario en una ambulancia en inmediaciones del parque de la 93, en Bogotá

2. Tragedia Barranquilla: colapso de una casa de tres pisos deja un hombre muerto

3. El caso de fleteo que tiene indignado a Fico Gutiérrez y lo llevó a ofrecer $25 millones por cualquier atracador que sea denunciado

4. Petro se reunió con sindicato al que dejó plantado por quedarse dormido y alegar que no lo despertaron. Estas son las fotos

5. Los Costeños anuncian cese de actos criminales en Atlántico: alias Castor actúa como supuesto gestor de paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosVenezuelaNicolás MaduroGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.