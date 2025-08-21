Suscribirse

Mundo

Migrantes detenidos en ‘Alcatraz de los Caimanes’ denuncian abusos y maltratos en la polémica prisión

Entre las denuncias hay ausencia de luz, falta de higiene, golpizas, aislamiento y presencia de mosquitos en las frías noches.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 10:50 a. m.
Fotos de la semana 4 julio
El presidente Donald Trump visita ‘Alligator Alcatraz’, un nuevo centro de detención de migrantes en Ochopee, Florida | Foto: AP

Los días son eternos en el nuevo centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida. Recluidos en espacios sin ventanas ni relojes, bajo lámparas siempre encendidas y casi sin ver la luz del sol, los presos pierden la noción del tiempo.

Varios detenidos, familiares y abogados denuncian pésimas condiciones de internamiento en el lugar apodado ‘Alcatraz de los Caimanes’: suciedad por doquier, falta de atención médica, malos tratos y violación de sus derechos legales.

“Ni a un animal lo tratan así. Esto es como una tortura”, dijo Luis González, un cubano de 25 años, que llamó a la AFP desde el interior del centro.

Contexto: Nuevo revés para Trump: ordenan la suspensión de las obras del ‘Alcatraz de los caimanes’

Florida levantó en ocho días estas instalaciones ―abiertas el 2 de julio en un aeródromo abandonado en el humedal de los Everglades― para ayudar a la administración de Donald Trump en su cruzada contra la inmigración irregular.

El estado del sureste, gobernado por el republicano Ron DeSantis, firmó un acuerdo con la policía migratoria (ICE) para detener a extranjeros indocumentados, una competencia que, hasta el momento, solo tenían las autoridades federales. Y, ahora, el gobierno de Trump quiere convertir esto en un modelo para otros centros de detención del país.

MIAMI, FLORIDA - JULY 4: In an aerial view from a helicopter, detainees are seen at Krome Detention Center run by United States Immigration and Customs Enforcement on July 4, 2025 in Miami, Florida. U.S. President Donald Trump was present at the opening of the nearby "Alligator Alcatraz", a 5,000-bed facility, located at an abandoned airfield in the Everglades wetlands, part of his expansion of undocumented migrant deportations. (Photo by Alon Skuy/Getty Images)
Vista aérea del 'Alcatraz de los Caimanes'. | Foto: Getty Images

Como “asesinos”

González llegó a Estados Unidos en 2022 y se instaló en Florida, después de que las autoridades lo liberaran mientras se revisaba su solicitud de asilo. El mes pasado, cuando un juez migratorio desestimó su caso, agentes del ICE lo arrestaron y lo llevaron a ‘Alcatraz de los Caimanes’.

Según él, lo tuvieron más de un día encadenado de manos, cintura y pies en un autobús con otros detenidos, antes de conducirlo a una de las grandes tiendas de campaña que acogen ocho celdas cada una.

“No he visto la luz del sol en los 14 días que llevó aquí”, dijo. “No nos sacan nunca de las carpas. Y cuando nos trasladan al comedor, nos llevan con las manos en la cabeza como si fuéramos asesinos”, agregó.

Contexto: Así es la polémica ‘Alcatraz de los caimanes’, la cárcel de migrantes de la que se quejó Petro con Trump

En la celda que comparte con unas 30 personas ―un espacio cercado con alambradas que compara a un gallinero― no limpian casi nunca, ni siquiera, los tres inodoros compartidos.

González no recibió dentífrico ni desodorante y, en el momento de su llamada, llevaba una semana sin ducharse. Los días son calurosos, con nubes de mosquitos en las celdas, y las noches tan heladas que las mantas no sirven para aplacar el frío.

Se ven baños y camas en un centro de detención de migrantes, conocido como "Alcatraz Caimán", ubicado en el antiguo Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en Ochopee, Florida.
Se ven baños y camas en un centro de detención de migrantes, conocido como ‘Alcatraz Caimán’, ubicado en el antiguo Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en Ochopee, Florida. | Foto: AFP

Golpizas y huelga de hambre

González y otros detenidos han denunciado también la falta de cuidados médicos. Michael Borrego Fernández, de 35 años, se quejó de dolores, pero no fue atendido hasta que empezó a desangrarse, según su abogado Mich González. Tuvo que ser hospitalizado y operado de emergencia por hemorroides. A su regreso, no le dieron antibióticos, por lo que sus heridas se infectaron y volvió a ser hospitalizado.

Algunos presos, como Marcos Puig, de 31 años, se han rebelado contra esas condiciones. Antes de una visita de oficiales, los guardias lo aislaron para evitar que protestase, indicó por teléfono desde otro centro de Florida donde se encuentra ahora.

Indignado, rompió un inodoro, lo que provocó que una decena de guardias lo esposara y le diera puñetazos y patadas en todo el cuerpo. Después, asegura que lo dejaron unas 12 horas arrodillado en un espacio sin cámaras ni aire acondicionado, antes de trasladarlo a otro lugar de detención. “Llegué aquí desbaratado. Quedé lleno de morados”, señaló.

Contexto: De ‘Alligator Alcatraz’ a las más temibles cárceles de Donald Trump. Así es la mano dura del presidente contra los migrantes delincuentes

Otro recluso, Gonzalo Almanza Valdés, denunció haber visto malos tratos. “Ayer dos guardias le dieron tremenda paliza a un par de personas en el almuerzo”, afirmó en una llamada con su esposa, grabada y compartida por ella con la AFP.

La desesperación ha llevado a algunos al límite. El domingo, durante una protesta frente a la entrada del centro, Sonia Bichara llamó a su pareja, el detenido Rafael Collado.

Por el altavoz del móvil, el hombre de 63 años declaró: “He intentado suicidarme dos veces, me he cortado las venas. He estado en huelga de hambre”. Contactadas por la AFP, las autoridades floridanas encargadas del centro negaron todas estas acusaciones.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Diosdado Cabello lanza grave amenaza a quien pida “invasiones” en Venezuela: “sabemos cómo se llaman”

2. Se conoce el estado de colombiana que asesinó a su novio en complicidad con su suegra en Italia: abogada lo contó todo

3. Lista oficial de colombianos para la Vuelta a España 2025: estos son los siete convocados

4. Estados Unidos registra récord de quiebras no visto desde de la crisis del COVID-19

5. Grave accidente en la vía Bogotá - Girardot deja un muerto: así está el panorama en la zona

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidoscaimanesDonald TrumpFlorida

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.