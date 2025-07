De ‘Alligator Alcatraz’ a las más temibles cárceles de Donald Trump. Así es la mano dura del presidente contra los migrantes delincuentes

Las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra los migrantes ilegales en el país siguen en forma de cruzada cuasi religiosa. El mandatario ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones contra la población indocumentada, a pesar de las polémicas que puedan desatar sus medidas. Esta semana, inauguró en Florida el centro de detención para migrantes ‘Alcatraz de los Caimanes’, en medio de una estrategia aún más agresiva.

Esta no es la primera vez que el mandatario toma medidas sin precedentes para lidiar con los inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos, pero es quizás el resultado más palpable. Este complejo, situado en una antigua pista de aterrizaje en los pantanos de Florida, fue transformado en cuestión de días en una “ciudad de tiendas” improvisada y la cual está diseñada para albergar hasta 5.000 personas en proceso de deportación.

El mismo presidente Trump ha hablado respecto a dicho centro y la presencia de animales peligrosos en él, ironizando incluso sobre la situación y las pocas posibilidades de una fuga. “Las serpientes son rápidas, pero los caimanes (...) vamos a enseñarles cómo escapar de un caimán, ¿vale? Si escapan de la prisión, cómo huir. No corras en línea recta. Corre así. ¿Y sabes qué? Tus posibilidades de huir aumentan aproximadamente un 1 por ciento”, comentó el mandatario republicano en la apertura del centro.

Si bien se cree que el complejo es una solución temporal mientras se reduce el flujo de inmigrantes detenidos, el mandatario no ha ocultado su emoción por su existencia y se especula que podría funcionar por lo menos lo que resta de su administración, recordando que dentro de sus políticas de campaña prometió la deportación masiva “más grande de la historia de Estados Unidos”, con la cual espera lograr expulsión de al menos un millón de personas del país.

El centro penitenciario ya está recibiendo a los primeros inmigrantes indocumentados, esto a pesar de que varias organizaciones de protección de derechos humanos han demandado la existencia de dicho complejo. Esto no solo por su supuesta inconstitucionalidad, sino también por estar en presuntos terrenos sagrados y protegidos por la ley.

Se estima que hay alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Esta cifra se basa en datos de 2022 y representa aproximadamente el 3,2 por ciento de la población total del país, según el registro del año 2022, el más actualizado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Pero este centro no es la única estrategia agresiva que mantiene el mandatario para con los inmigrantes ilegales y donde son detenidos.

Soluciones fuera de lo común

Pero esta medida no ha estado libre de polémicas, ya que además de haber sido demandada y suspendida en varias ocasiones, se ha denunciado la práctica de torturas contra las personas que llegan al centro penitenciario en El Salvador. Por ejemplo, Kilmar Armando Ábrego García, el migrante que fue deportado por error a El Salvador durante la administración de Donald Trump, habría sido sometido a múltiples abusos físicos y psicológicos durante los casi tres meses que permaneció detenido en el Cecot.

De igual manera, según dio a conocer The New York Times, supuestamente Nayib Bukele habría pactado por años la paz con las pandillas a cambio de no generar violencia en las calles. Y este presunto acuerdo corrupto estaba siendo investigado por la justicia estadounidense, gracias a las declaraciones de antiguos líderes de agrupaciones criminales como la MS-13. Pero como parte del acuerdo entre Trump y el mandatario salvadoreño, los antiguos cabecillas fueron enviados de vuelta a su país y la causa quedó prácticamente nula.