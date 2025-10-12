Ministro de Costa Rica desmiente a Petro: hay “tres imprecisiones” sobre decomiso de cocaína publicado por el mandatario colombiano

El presidente Gustavo Petro anunció el pasado sábado 11 de octubre, en su cuenta de X, que la fuerza pública había incautado un cargamento de droga que iba en un bote rumbo a Costa Rica.

“Sin matar a nadie, sin disparar misiles. Caen 2,7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica por el océano Pacífico, por donde va la inmensa mayoría de la cocaína colombiana”, dijo Petro compartiendo imágenes sobre la operación.

Sin matar a nadie. Sin disparar misiles. Caen 2,7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica por el océano pacífico, por donde va la inmensa mayoría de la cocaína colombiana.



cinco colombianos capturados y vivos. pic.twitter.com/ULmxUfQBhP — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 11, 2025

Al respecto, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, desmintió las declaraciones del jefe de Estado colombiano sobre el destino final de las más de dos toneladas de la droga encontradas en el pacífico.

El funcionario del Gobierno costarricense envió un audio a La Nación en el que desmintió que la droga tuviera como destino final el país centroamericano, también Zamora desmintió el peso total incautado y las nacionalidades de los detenidos.

Según el diario costarricense, el ministro aseguró que la información del mandatario colombiano contiene “tres imprecisiones”.

“En mi condición de ministro de Seguridad de la República de Costa Rica, me toca rectificar lo dicho por el presidente de Colombia, el señor Petro”, dice el audio compartido a La Nación.

El Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora | Foto: AFP

Respecto a la cantidad decomisada, el funcionario corrigió la cifra: “La lancha fue encontrada con dos toneladas 371 kilogramos de cocaína, no con dos toneladas 700 kilogramos, como lo señaló el señor Petro”, dijo.

Zamora también corrigió a Petro y aseguró que el cargamento había sido interceptado gracias a una información confidencial suministrada por parte de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Finalmente, el ministro de Seguridad aseguró que se trató de una “operación conjunta con la DEA” y fue detenida por el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica.

“No fueron cinco ciudadanos colombianos detenidos en esta operación contra el narcotráfico, fueron dos y tres costarricenses”, dijo también Zamora a La Nación.

Esta es una de las imágenes publicadas en la cuenta del presidente Petro | Foto: X/PetroGustavo

Colombia batió récords con 253.000 hectáreas de narcocultivos en 2023, según el último informe de Naciones Unidas, cifras ―cuya rigurosidad― Petro criticó recientemente y que, según él, están detrás de la descertificación de Washington.