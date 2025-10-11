Suscribirse

Nación

“Sin matar a nadie, sin disparar misiles”: Petro anuncia la incautación de 2,7 toneladas de cocaína en el Pacífico

De acuerdo con el presidente colombiano, la droga iba rumbo a Costa Rica.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de octubre de 2025, 9:15 p. m.
Gustavo Petro anunció la incautación de 2,7 toneladas de cocaína en el Caribe y lanzó pulla a Trump.
Gustavo Petro anunció incautación de cocaína | Foto: Redes sociales

Este sábado, 11 de octubre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en su cuenta de X que la fuerza pública había incautado un cargamento de droga que iba en un bote rumbo a Costa Rica.

Pero su mensaje, más allá de la información sobre la incautación de la droga, sugiere una crítica más a las decisiones de su similar estadounidense, Donald Trump, de haber atacado por lo menos tres embarcaciones en el Caribe, en el que, según la Casa Blanca, fueron asesinadas 21 personas señaladas de ser narcotraficantes.

Sin matar a nadie. Sin disparar misiles. Caen 2,7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica por el océano Pacífico, por donde va la inmensa mayoría de la cocaína colombiana”, dijo Petro en esa red social.

En una reciente publicación en esa misma plataforma, el presidente señaló: “Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay una guerra contra el contrabando, hay una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”.

Donald Trump y el ataque a la narco lancha en el Caribe
Donald Trump y el ataque a la narco lancha en el Caribe | Foto: Getty Images / Captura de pantalla de Truth Social

La publicación desató de inmediato un pedido de rectificación por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, el diario The New York Times, uno de los más prestigiosos del mundo, publicó una noticia con esa arremetida y consultó algunas fuentes dentro del Ejército de ese país.

Dos funcionarios estadounidenses, que no estaban autorizados a discutir públicamente el delicado asunto, también dijeron que había colombianos a bordo de al menos uno de los barcos recientemente destruidos por Estados Unidos”, escribió el Times.

Contexto: ‘The New York Times’ cita fuentes que le dan la razón a Petro: “Había colombianos en al menos uno de los barcos destruidos por Estados Unidos”

Petro ha rechazado con insistencia esas operaciones militares en el Caribe. De hecho, fue uno de los temas que llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El primer mandatario ha intentado ligar la gigantesca operación contra el narcotráfico de la Casa Blanca con la situación que se vive en la Franja de Gaza, y la posición que ha tenido el Gobierno de los Estados Unidos en ese conflicto.

“Los que no tenemos bombas ni grandes presupuestos no somos escuchados aquí, pero, cuatro años después, ya hoy, lo dantesco de la situación de Palestina me llevó a pensar que lo mismo, o casi lo mismo, podría ocurrir en el Caribe colombiano, cuando tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar”, aseguró en la ONU.

Contexto: Trump confirma otro ataque contra narcos en el Caribe y advierte a los carteles: “Tendremos que empezar a buscar por tierra”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia clasifica a semifinales del Mundial Sub-20: Neyser Villarreal se lució contra España

2. Ojo al dato: conozca el ranking de monedas más devaluadas del mundo en 2025; una de Latinoamérica entra al top

3. Él era Ian Watkins, el exvocalista de Lostprophets al que mataron en prisión; había sido condenado por abuso sexual

4. Sincelejo es la ciudad de Colombia con menos hurtos a personas y al comercio

5. “Sin matar a nadie, sin disparar misiles”: Petro anuncia la incautación de 2,7 toneladas de cocaína en el Pacífico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroDonald Trumpcaribe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.