Mujer fue arrestada durante entrevista en vivo tras protestar por ataque de Trump a Venezuela y captura de Maduro

Una mujer fue capturada en las últimas horas cuando estaba en una entrevista en vivo en el centro de Grand Rapids, en Michigan, Estados Unidos. Todo se dio después de que fuera promotora de marchas en contra de la decisión de Donald Trump de irrumpir en Venezuela y capturar a Nicolás Maduro.

La protagonista de esta historia fue identificada como Jessica Plichta, quien ha levantado su voz por lo ocurrido el pasado sábado 3 de enero. Ella fue una de las que lideró una marcha para pedir la liberación del dictador, por lo que fue buscada por los medios de comunicación para conocer sus argumentos.

Este es el momento en el que la mujer es subida a la patrulla por los policías. Foto: Captura de video: API

WZZM la entrevistó y la mujer habló de la necesidad de “aplicar la presión” por todos lados, ya que considera que no se trata simplemente de un problema extranjero, como muchos lo han querido calificar.

“Son nuestros dólares de impuestos los que también se están utilizando para cometer estos crímenes de guerra”, comentó.

Incluso, aseguró que lo que hay con Trump es un régimen autoritario y que, por lo mismo, es necesario oponerse por los crímenes que ha cometido dentro de Estados Unidos y en Venezuela.

De hecho, contó que poco antes del ataque había visitado el país latinoamericano y allí tuvo la oportunidad de ver en persona al señalado líder del Cartel de los Soles. “Vi a Maduro en persona, la gente lo adoraba”, expresó.

“Maduro fue elegido por el pueblo, están con él y el pueblo quiere verlo regresar. Liberen a Maduro”, añadió.

Una vez dijo esto y se dio por terminada la entrevista, Plichta se estaba desenganchando el micrófono inalámbrico cuando llegaron dos policías. En ese momento, ella se puso las manos en la cabeza y, segundos después, los oficiales la esposaron.

Un transeúnte que estaba en la zona cuestionó a los uniformados y les preguntó el motivo por el que se la llevaban, uno de ellos respondió que estuvo obstruyendo una carretera y no obedeció la orden legal de un policía.

La mujer fue llevada hasta una patrulla cercana y desde allí hasta la estación, donde comenzó formalmente el proceso en su contra.

El Departamento de Policía de Grand Rapids, en respuesta a un medio de comunicación local, explicó que los agentes que atendieron la marcha liderada por la mujer le pidieron a los manifestantes en más de 20 oportunidades que se fueran, pero no accedieron a la orden.

“Bloquear el tráfico de esta manera es una violación directa de la ley municipal y estatal (…) La mujer adulta que fue arrestada fue identificada positivamente por los oficiales y se realizó el arresto legal”, señaló la institución.

Pocas horas después, según medios locales, Plichta fue liberada y se sintió victoriosa. “Viva Maduro”, proclamó.