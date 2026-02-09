MUNDO

“No se puede ahorcar a un pueblo así”: Claudia Sheinbaum critica a EE. UU. y sale en defensa de Cuba

Varias aerolíneas alteran sus vuelos ante el anuncio de la agencia de aviación de EE. UU. del agotamiento del combustible en la isla.

Redacción Mundo
9 de febrero de 2026, 10:31 p. m.
Claudia Sheinbaum y Donald Trump
Claudia Sheinbaum y Donald Trump Foto: Getty Images

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha criticado al Gobierno de Estados Unidos las “injustas” presiones que ejerce para entorpecer la entrega de petróleo a Cuba y ha anunciado que continuarán trabajando a través de los cauces diplomáticos para reanudar estos envíos. “No se puede ahorcar a un pueblo así”, dijo.

“No están bien las sanciones que afectan al pueblo. Se puede estar de acuerdo o no con el régimen cubano pero no se puede afectar al pueblo cubano”, aseveró la presidenta de México durante comparecencia de este martes ante los medios.

“Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba”, ha incidido la mandataria, horas después de que se anunciara el envío de ayuda humanitaria a la isla a través de dos buques de la Armada, en los que se transportaron unas 814 toneladas de víveres.

Sheinbaum ha señalado que este tipo de envíos continuarán y que seguirán trabajando para poder entregar también combustible, en un momento en el que la isla hace frente a un grave problema de desabastecimiento, empeorado por la suspensión de las remesas de petróleo que llegaban desde Venezuela.

“El pueblo de México siempre es solidario (...) Vamos a apoyar en lo que haga falta”, dijo Sheinbaum, quien ha reiterado que estas sanciones que llegan desde Washington solo pueden empeorar la crisis humanitaria, pues esta entrega de combustible sirve para mantener operativos colegios y hospitales.

Colapso en Cuba: alertan que los aeropuertos se quedarán sin combustible en las próximas 24 horas

De igual manera, ha propuesto una vez más a México como intermediario entre Cuba y Estados Unidos “para resolver lo antes posible esta situación”.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha agradecido el envío de estos dos buques cargados con productos de primera necesidad, que previsiblemente han de llegar a la isla este jueves.

“Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba”, escribió en redes sociales.

Cubanos hacen fila para abordar un microbús privado en La Habana el 6 de febrero de 2026
Cubanos hacen fila para abordar un microbús privado en La Habana el 6 de febrero de 2026 Foto: AFP

El Gobierno mexicano ha detallado que las dos embarcaciones transportan leche en polvo, productos cárnicos, arroz, frijoles, aceite, pescado, o productos de higiene.

“Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”, aseveró.

Este domingo, la FAA indicó que los aeropuertos internacionales de Cuba agotaron sus reservas de combustible para aviones A1, el más utilizado para aviones comerciales, en medio del desabastecimiento que sufre la isla.

Un avión que transportaba una donación de leche en polvo de cubanos que viven en los EE.UU., se ve en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, el 11 de marzo de 2022. - Una donación de 7.000 libras de leche en polvo destinada a hogares para madres, ancianos y niños sin techo, llegaron el lunes a La Habana (Foto de YAMIL LAGE / AFP)
Aeropuerto internacional José Martí de La Habana Foto: AFP

Cabe resaltar que en medio de la crisis, la Empresa Cubana de Navegación Aérea (ECNA) dijo que continúa prestando servicios “pese a las circunstancias”.

