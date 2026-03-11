Gran derrota de Claudia Sheinbaum: Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de la presidenta mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió este miércoles su primera gran derrota legislativa tras el rechazo de una reforma electoral que no contó ni siquiera con el apoyo de sus aliados en el Congreso.

El texto buscaba recortar el financiamiento de los partidos políticos y su poder para designar candidatos.

Sheinbaum lo presentó hace una semana pese a la oposición de los partidos del Trabajo (PT, izquierda) y Verde Ecologista (PVEM, centro), que junto con Morena conforman la alianza oficialista, y que alegaron que la iniciativa perjudicaba a los partidos pequeños.

Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto requería dos tercios de los votos, es decir, 330 de los 494 diputados presentes. Obtuvo 259 a favor, 234 en contra y una abstención.

“En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada (…) se desecha el proyecto de decreto enviado por la presidencia de la República”, declaró la presidenta de la Cámara baja, Kenia López, tras la votación.

La propuesta, elaborada sin convocar a los partidos de oposición, planteaba reducir en un 25 % el financiamiento a los partidos y recortar su tiempo en medios para propaganda electoral pagada con dinero público.

También buscaba suprimir las listas proporcionales, mediante las cuales los legisladores obtienen un escaño según el resultado general de su partido en una circunscripción, sin ser votados personalmente.

Actualmente se designan así 200 de los 500 diputados y 32 de los 128 senadores.

“La propuesta de reforma que se presenta sí puede conducir a la ruta de un partido hegemónico de Estado”, afirmó Reginaldo Sandoval, jefe de la bancada del PT, al sustentar su voto en contra.

Anticipan “Plan B”

Los diputados acordaron un debate acotado en el que solo hablaron los jefes de bancada antes de votar.

El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, expresó “respeto” a sus aliados y anticipó que su partido continuará recorriendo el país explicando el proyecto pese al “rechazo temporal”.

“Les anunciamos (…) que una vez que se rechace, comenzaremos a construir el Plan B”, afirmó Monreal entre aplausos de su bancada.

Analistas y algunos legisladores oficialistas anticipan que el llamado “Plan B” podría consistir en modificar leyes secundarias, que no requieren mayoría calificada por no ser de rango constitucional.

Proveniente de la academia, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia de México en 200 años. Foto: AFP

Desde antes de la votación, expertos y opositores criticaron la iniciativa por considerar que el recorte dañaría a los partidos pequeños, fortalecería a Morena como partido dominante y debilitaría al árbitro electoral.

“Hoy no habrá reforma porque se decidió ignorar todas las propuestas que no venían del gobierno (…) No convencieron y esta vez tampoco vencieron”, dijo José Elías Lixa, coordinador parlamentario del opositor PAN (derecha).

Con información de AFP