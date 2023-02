“No se pueden escapar así”: madre de una niña de 10 años que fue violada por su tío y su abuelo

Con apenas 10 años una niña en el municipio de la Guardia, en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia, vivió no solo un episodio de abuso sexual sino la interrupción de un embarazo.

La menor fue abusada por uno de sus tíos y su abuelo y, el pasado jueves -2 de febrero-, en cumplimiento del Código Penal de Bolivia se le interrumpió el embarazo, de acuerdo con lo que informa el medio boliviano Unitel, que reporta la noticia.

"Mi hija es de 10 años y yo quiero encontrar a esos tipos porque no se pueden escapar así" explicó la madre con angustia.

Los autores del crimen se encuentran prófugos, por lo que la madre pidió su pronta captura. “Por el trabajo a veces las dejo solas a mis hijas, la víctima es mi hija de 10 años”, sostuvo la madre de la niña a Unitel y confirmó que el embarazo fue interrumpido.

“Mi hija es de 10 años y yo quiero encontrar a esos tipos porque no se pueden escapar así, por favor las personas que vean en la tele (el caso) si los ven quiero que llamen a la policía”, reclamó la angustiada madre.

Desde el año 2014 en Bolivia, una sentencia constitucional permite a las mujeres acceder a un aborto legal y seguro en los casos en los que el embarazo sea producto de violación, incesto, o si como resultado de la gestación la vida de la madre o su salud, corren peligro.

Interrupción del embarazo en Bolivia

A partir del año 2018 se amplió la legislación, y se adicionó la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento para casos de malformaciones incompatibles con la vida, cuando la mujer fue víctima de reproducción asistida no consentida.

En los casos de violación es necesario presentar la denuncia y un certificado con el consentimiento de la víctima.

“Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada. Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso”, dice el artículo 266 del Código Penal de Bolivia.

La expresión estupro hace referencia a un delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad, valiéndose del engaño o de la superioridad que se tiene sobre ella, como el caso de la víctima en La Guardia.

De acuerdo con cifras de la entidad gubernamental La Casa de la Mujer, en Bolivia se reciben en promedio 40 denuncias de abuso sexual ante la Policía a nivel nacional, a diario.

Cifras de Aborto

De acuerdo con cifras de la entidad gubernamental La Casa de la Mujer, en Bolivia se reciben en promedio 40 denuncias de abuso sexual ante la Policía a nivel nacional, a diario.

Desde la entidad se expresó preocupación porque la cifra de mujeres o menores víctimas de abuso sexual sigue elevándose, sin tener responsables en la cárcel. Paola García, representante de la organización pidió a las autoridades dar con los responsables.

García explicó que la interrupción del embarazo es un derecho de las víctimas, por el abuso sexual al que fue sometida la menor.

A nivel urbano el 48 % de las mujeres ha tenido por lo menos un embarazo no deseado y el 43,5 % más de uno, de acuerdo con cifras socializadas en el año 2013 previo al debate de despenalización.

La práctica del aborto inducido no se restringe se distribuye en distintos grupos poblacionales. El 17 % indicó haber llevado a cabo una interrupción inducida de su embarazo entre los 13 y 19 años, la mitad entre sus 20 y 29 años y un tercio entre sus 30 y 39 años.