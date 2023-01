- Foto: NurPhoto via Getty Images

Congreso de Perú declaró como persona no grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales

Este jueves 26 de enero, en medio de la crisis política que afronta Perú, se conoció una decisión tomada en el seno del Congreso de ese país, en la que la mayoría de los congresistas que componen el legislativo, declararon persona non grata al expresidente de Bolivia Evo Morales, figura que en las últimas semanas ha elevado una serie de fuertes pronunciamientos en contra de Perú, y que además es señalado de estar detrás del tráfico de armas para tornar violenta la protesta social.

Según dio a conocer el mismo órgano legislativo de Perú, la proposición de declarar a Morales como persona no grata en su territorio, fue presentada por la congresista y expresidenta de la entidad, María del Carmen Alva, y al ser sometida a votación, alcanzó un total de 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones.

La proposición presentada por Alva rezaba que se declara a Morales Ayma como persona no grata “por sus constantes incitaciones en la política nacional”, y efectos que ello tiene para “desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur del Perú”.

Morales es señalado de entrometerse en los asuntos internos de Perú. Desde Chile y Bolivia también se le culpa de filtrar armas al sur de Perú para dotar a los manifestantes. - Foto: REUTERS

La proposición aprobada por el Congreso de Perú también propende porque se llame al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, e incluso al Mininterior, para que informen la decisión a la delegación diplomática de Bolivia, con el fin de que esta la comunique y tome las medidas pertinentes.

Con 75 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones, el #PlenoDelCongreso admitió a debate la Moción 5225. pic.twitter.com/0pnec4hPK0 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) January 26, 2023

En su sustentación de la moción, Alva explicó que las recientes acciones y declaraciones de Morales solamente demuestran que el expresidente boliviano se está entrometiendo en asuntos internos que no le competen ni asisten, además de que con esto ha demostrado que “no es amigo del Perú”.

En ese sentido, Alva rechazó las palabras de Morales, quien se pronunció frente al estallido social que se vive en territorio inca, advirtiendo que lo que allí se vive, responde a “una insurrección del pueblo contra el estado colonial”, advirtiendo que la actual situación no encuentra fin a través de la violencia, o la construcción de una nueva constitución, sino “con la refundación del Perú”.

Evo Morales ha dicho que la crisis que atraviesa Perú hace evidente que ese país debe 'refundarse'. - Foto: Reuters / David Mercado

Así, el Congreso de Perú señaló que con sus palabras, Morales está incurriendo en “una vulneración abierta a los derechos protegidos de libertad de pensamiento y expresión contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos”; la misma que propende por condenar las expresiones de “odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia”.

En medio de la sesión en la que se votó la decisión de declarar a Morales como persona no grata, algunos parlamentarios arremetieron en contra del líder político; acusado además de liderar a los ‘ponchos rojos’ y de filtrar por la frontera sur armamento para los manifestantes en Perú, señalando que este es un “pedófilo, narcotraficante y delincuente”.

Con 74 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó la Moción 5225, que propone declarar persona no grata al señor Evo Morales Ayma.



📑 Expediente: https://t.co/EldOtxEFPA pic.twitter.com/DxGwuckbuL — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) January 26, 2023

La otra cara de la moneda

En medio de la discusión, y en contrapeso a la posición tomada por la mayoría de parlamentarios peruanos, un grupo de congresistas se manifestó para defender a Morales.

En medio de las decisiones conocidas este jueves, también se conoció la reacción por parte del depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, quien advirtió, tras conocer esta decisión, que el Congreso se encontraba desorientado en medio de la coyuntura peruana, y que muestra de que ha perdido la ‘brújula’, es que se ensañara contra un político extranjero.

De igual modo, algunos congresistas que señalaron que el caso no tenía relevancia, abogaron que en vez de ‘juzgar’ a políticos extranjeros, el Congreso debería centrarse en su papel de veedor y contrapeso, llamando a que si hay que declarar a alguien como no grato, sea a los mismos peruanos que han depuesto las armas contra su pueblo, advirtiendo que el país debe dejar de “simular que aquí no pasa nada”.

Tras la decisión del Congreso, el exmandatario boliviano quedó vetado para ingresar a Perú al menos durante los próximos 60 días, medida que deberá hacerse efectiva por parte del poder ejecutivo y las autoridades policiales.