Cancillería recomienda a los colombianos posponer viajes a Perú por crisis en ese país

La Cancillería colombiana emitió una comunicación en la que le recomendó a los colombianos que tienen programado viajar a Perú próximamente posponer sus viajes. Esto, debido a los hechos que se han presentado en ese país y la crisis política y social desatada desde el intento de Golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

“Frente a los acontecimientos que continúan afectando a distintas regiones de la República del Perú, se recomienda a quienes tengan previsto viajar hacia dicho país, en lo posible, posponer su viaje hasta que la situación se normalice”, pidió la Cancillería colombiana.

Sin embargo, aclaran que si el motivo del viaje es impostergable, la recomendación es que se tomen todas las precauciones necesarias y estén atentos a los anuncios de las autoridades de ese país, que sepan los desplazamientos y las medidas que hay que tomar en cada una de las ciudades que la persona vaya a estar.

Por ejemplo, alertan que actualmente los aeropuertos de Cusco y Arequipa se encuentran suspendidos temporalmente en sus operaciones. La Cancillería recuerda que el Gobierno peruano emitió un decreto con el que se estableció el Estado de emergencia desde el pasado 15 de enero, por una duración de 30 días en ciudades como Puno, Cusco, Lima, la Provincia Constitucional del Callao, entre otros.

La Cancillería recomendó no viajar por ahora a Perú. - Foto: Cancillería de Colombia

El Estado de emergencia también rige en cinco carreteras de la red vial nacional, entre ellas la carretera Panamericana Sur, la carretera Panamericana Norte, la carretera Central, el corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y el corredor Vial Interoceánica Sur.

También se decretó el Estado de emergencia desde el pasado 19 de enero, durante 30 días, en las regiones de Amazonas, La Libertad y Tacna.

“Se reitera que el Consulado General de Colombia en Lima se mantiene monitoreando la situación y actuando coordinadamente para dar respuesta a las consultas y necesidades que pudieran tener nuestros connacionales en el territorio peruano”, informó la Cancillería.

Asimismo, establecieron que los colombianos que presenten alguna emergencia pueden comunicarse al correo clima@cancilleria.gov.co o a la línea nacional 1-3990800.

Colombianos, varados en Perú

A pesar del anuncio de la Cancillería, ya se han registrado varios casos de colombianos que han quedado atrapados en ese país por la situación que se vive.

Además de ciudadanos que tenían programado un viaje y que habrían presentado dificultades para volver, el caso más reciente fue el del equipo de fútbol del Deportivo Pasto que quedó varado en ese país, ya que se encontraba disputando dos encuentros en ese país pero no podido regresar a Colombia.

Deportivo Pasto se encuentra en territorio peruano debido a las condiciones del país. - Foto: Prensa @DeporPasto

En ese sentido, el Gobierno ya confirmó que la Fuerza Aérea Colombiana enviará un vuelo humanitario para traer al cuadro deportivo de vuelta al país.

Los ciudadanos de Perú han sostenido enfrentamientos con la Fuerza Pública. Foto: Reuters. - Foto: REUTERS

Perú, en crisis

Desde la salida y arresto del expresidente Pedro Castillo, el país inca ha sufrido una grave crisis social y política que parece de no acabar. Durante las últimas semanas se han presentado distintas protestas que han terminado en enfrentamientos con la Fuerza Pública de ese país. Hasta el momento se registra el saldo de 46 personas muertas.

Uno de los principales reclamos de los ciudadanos peruanos, especialmente de sectores indígenas, ha sido la solicitud de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. “Necesitamos urgente que Dina renuncie, por su culpa estamos una semana aquí sufriendo, vamos a exigir hasta los últimos días para que renuncie”, dijo a la agencia AFP Edmunda Ccanaguira, una indígena de 60 años, que venía proveniente de Sicuani, Cusco.

La manifestante reclamó porque la mandataria no estaría escuchando al pueblo y por eso están en las calles. Aseguran que la crisis ha generado que no tengan alimentos por varios días y no hayan podido dormir.