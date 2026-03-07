Una pareja de origen colombiano aseguró, en entrevista con SEMANA que se les han agotado las opciones, después de que no pudieran completar un viaje que tenían previsto hacia China y quedaran varados en Doha, Catar.

La razón tiene que ver con los bombardeos realizados por el régimen iraní que han tenido lugar en Oriente Medio en los últimos días, realizados como represalia por la muerte del líder iraní Alí Jamenei.

Mauricio Castrillón y Lizeth Ramirez han vivido momentos difíciles después de que su avión, que tenía una escala en el aeropuerto internacional de Doha, llegara a la ciudad atacada por Irán y cerrara el espacio aéreo sin permitirles la salida a ellos y a otros colombianos que se encuentran en la misma situación en Catar.

Mauricio y Lizeth se encuentran atrapados en Doha. Foto: Foto: suministrada

“Llegamos el 28 de febrero a las 3:00 a. m. y salíamos el 1 de marzo, pero aterrizó el avión, llegamos al hotel y como a las dos horas explotó el tema que habían atacado a Irán y habían asesinado a este líder de Irán”, contó Mauricio a SEMANA.

Según relató el colombiano, la aerolínea en la que viajaron, Air Arabia, logró reprogramar su vuelo, sin embargo, el regreso sería hasta el 22 de marzo con esa aerolínea, “los gastos inicialmente fue del bolsillo, la alimentación, todo ha sido el bolsillo”, dijo Castrillón.

Dron impactó cerca del consulado de Estados Unidos en Dubái y provocó gran incendio

Pese a que los afectados se comunicaron con la embajada de Colombia en ese país, los gastos en este momento estarían siendo cubiertos por las autoridades cataríes, quienes están a cargo de la estadía de los connacionales en ese territorio.

Si bien Mauricio comprende la situación y la logística que tendría que gestionar el Gobierno colombiano para sacarlos del país, tanto él como su esposa piden asistencia para que les ayuden a gestionar una visa de emergencia que piden las autoridades de Riad, capital de Arabia Saudí, para que puedan volar desde allí, ya que no tienen el espacio aéreo cerrado en este momento.

Los bomberos trabajan mientras el humo se eleva fuera de un almacén dañado en una zona industrial en Al Rayyan, Catar, tras un ataque iraní, el domingo 1 de marzo de 2026. (Foto AP) Foto: AP

“Otros países están sacando buses para poder llegar a Riad, porque en Riad hay espacio aéreo (...); es un visado que hay que gestionarlo antes de, pero con todo lo que está pasando ya esa página casi que ni funciona” aseveró.

“Con un poquito de desilusión miraba las noticias, que están grabando una película en Colombia de 15 mil millones de pesos y nosotros aquí… Es decir, no hay recursos para mandar un bus, pero sí tienen para una película de 15 mil millones de pesos”, cuestionó el colombiano a SEMANA.

Mauricio aseguró que han buscado visibilizar que hay muchos colombianos varados y algunos se quedaron de turismo, pero ya no hay opción de contar con alguna autoridad colombiana: “Hay mucha gente buscando vuelos y el espacio está cerrado, entonces pues mucha gente, muy pocos aviones”.

Vuelos cancelados a Dubái y Doha mostrados en la pantalla de información de vuelos del Aeropuerto Internacional de Hong Kong el 2 de marzo de 2026, en Hong Kong, China. (Foto de Sawayasu Tsuji/Getty Images) Foto: Getty Images

La pareja mostró su inconformismo por la situación y aseguró que tenía miedo por lo que fuera a pasar; de hecho, hicieron una comparación con la situación que se vive en Colombia.

“Siempre está el miedo porque esta guerra aquí no es como la guerra en Colombia. Nosotros somos un país, desgraciadamente guerrerista, yo tengo 37 años y toda mi vida he estado en guerra, siempre se ha escuchado que es cierto que el narcotráfico, que la cosa, pero aquí es otro nivel con el tema de armas”, dijo Mauricio García.