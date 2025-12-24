MUNDO

Nuevos enchufes en España; por qué son más seguros y qué pasará con los actuales

Los nuevos enchufes modulares de superficie pueden colocarse en paredes, techos o vigas.

Redacción Mundo
24 de diciembre de 2025, 5:22 p. m.
Los enchufes cambiarán en España Foto: Getty Images

El sistema eléctrico tradicional en España ha cambiado de forma drástica, en cuanto al concepto tradicional de conexión eléctrica, gracias al nuevo enchufe modular y de superficie en el país.

Lo que era hasta hoy la implementación de un nuevo punto eléctrico, que exigía la contratación de un experto, romper paredes y generar escombros, es ahora cosa del pasado ya que el nuevo acceso se adapta rápidamente a las necesidades del hogar.

Este avanzado sistema ofrece la posibilidad de instalar puntos de conexión exactamente en los lugares requeridos, reduciendo así la necesidad de recurrir a enchufes empotrados convencionales y evitando el uso de incómodas regletas saturadas de cables.

Estos serían los nuevos enchufes Foto: ALI EXPRESS.

Estos elementos pueden instalarse de forma directa en paredes, techos o vigas, ya sea mediante el uso de adhesivos de gran adherencia o mediante pequeños tornillos, garantizando así una fijación segura.

Una de las ventajas más representativas es la del sistema de adaptabilidad de los nuevos enchufes, ya que, si usted está pensando en mover o reorganizar los muebles de su casa, los módulos se pueden mover en poco tiempo, sin herramientas especializadas y sin necesidad de un experto.

El truco efectivo para quitar el color amarillo y la suciedad de los enchufes sin dañarlos

Estos nuevos dispositivos incluyen la posibilidad de integrar puertos de usb o interruptores inalámbricos. También incluye mecanismos de seguridad para niños, protección frente a sobrecargas y funciones de desconexión automática, lo que disminuye la probabilidad de incidentes eléctricos y contribuye a alargar la durabilidad del equipo.

En conclusión, estos elementos se instalan mediante tornillería o pegamentos de gran durabilidad y permiten conducir los cables de manera ordenada y poco visible, sin modificar la estructura del hogar.

El cambio ha generado una ola de reacciones en redes sociales Foto: Getty Images

De este modo, es posible añadir una toma de corriente adicional cerca del sofá, en el dormitorio o en un espacio de trabajo sin necesidad de intervenir en la instalación eléctrica existente.

Aparte de las tomas convencionales, muchos de estos enchufes incorporan conexiones USB-A y USB-C, lo que facilita la carga de teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos sin recurrir a adaptadores extra.

Ciertos modelos incorporan sistemas de carga rápida, por lo que resultan especialmente útiles en espacios como el salón o el dormitorio, ya que en estas estancias se agrupa un número creciente de dispositivos electrónicos.

El sistema eléctrico en España cambiaría sustancialmente Foto: Getty Images

Estas soluciones se están implantando igualmente en oficinas, estudios profesionales y áreas de coworking, entornos en los que la adaptabilidad resulta fundamental. De este modo, el mercado español comienza a relegar el enchufe tradicional y apuesta por alternativas que integran practicidad, protección y una estética diferente.

