“Petro está en salsa”: la predicción de un reconocido chavista ante la posibilidad de que caiga el régimen de Maduro

Mario Silva, diputado y presentador cercano al régimen, advirtió a países cercanos sobre los riesgos de un eventual colapso en Venezuela.

Redacción Mundo
28 de agosto de 2025, 9:37 p. m.
Nicolás Maduro, Gustavo Petro, mapa de Colombia y Venezuela
Nicolás Maduro y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

El diputado y presentador venezolano Mario Silva, figura cercana al chavismo, advirtió que un eventual colapso del régimen de Nicolás Maduro tendría consecuencias inmediatas en toda América Latina.

En sus declaraciones, Silva sostuvo que la presión internacional sobre Caracas forma parte de un plan más amplio que busca desestabilizar a gobiernos aliados en la región.

“Alerta, todo el pueblo latinoamericano, ¿por qué nosotros tenemos que estar rodilla en tierra? Es muy singular, porque somos puerta de entrada a América Latina. ¿Cae Venezuela? Inmediatamente, sucede un efecto dominó, ¿cae Cuba, cae Nicaragua, caen todos los gobiernos?”, afirmó el parlamentario en su programa.

Contexto: País cercano a Venezuela colaboraría con Estados Unidos para luchar contra Cartel de los Soles, vinculado a Maduro

Silva vinculó la situación venezolana con la de otros mandatarios y advirtió que, de concretarse un desenlace en Caracas, líderes como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el colombiano Gustavo Petro también estarían en riesgo.

“El Petro está en salsa (en problemas), a Lula lo tienen en salsa, si ellos no entienden eso, están equivocados”, señaló.

Nicolás Maduro
El diputado y presentador advirtió al régimen de Nicolás Maduro ante una eventual caída del poder. | Foto: AP

El diputado chavista interpretó la presión contra Venezuela como parte de una estrategia destinada a consolidar el poder de sectores políticos conservadores en el continente.

“Porque ellos quieren ir de alguna manera controlando el poder, y al controlar el poder van a reforzar los aparatos represivos para poder aplastar a los pueblos, y ahí está su grandísima equivocación, porque los pueblos no se van a dejar aplastar”, advirtió.

El parlamentario instó a la militancia oficialista y a los países de la región a mantenerse firmes frente a lo que considera intentos de sometimiento externo. “Los pueblos no se van a dejar aplastar, es una enorme equivocación”, insistió en su mensaje.

Contexto: Exembajador de EE. UU. en Venezuela da desalentador parte sobre posible operación militar contra Nicolás Maduro: “No es suficiente”

Silva, conductor del programa televisivo La Hojilla, es uno de los principales defensores mediáticos del chavismo y suele articular las posiciones más duras dentro del oficialismo. Su intervención busca no solo reforzar la idea de unidad interna, sino también alertar a gobiernos aliados sobre los riesgos de un eventual colapso en Venezuela.

Gustavo Petro Lula Da Silva
Gustavo Petro y Lula Da Silva también fueron citados por el diputado y presentador. | Foto: SEMANA y Getty Images

Las palabras de Silva se producen en un momento de creciente confrontación entre el régimen de Maduro y Washington. La administración de Donald Trump ha reforzado su despliegue militar en el Caribe, incluyendo buques de guerra y un submarino nuclear, lo que Caracas interpreta como una amenaza directa.

Además, Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, acusado de delitos de narcotráfico.

Contexto: Revelan presunto plan secreto de un país vecino para rescatar a Nicolás Maduro: la negociación se hizo en Bogotá

En este contexto, el chavismo ha intensificado su narrativa de resistencia, asegurando que Venezuela enfrenta un plan internacional de “agresión imperialista”. Voceros como Silva subrayan la idea de que el desenlace en Caracas no sería un hecho aislado, sino un movimiento con repercusiones en todo el continente.

