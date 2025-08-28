“Petro está en salsa”: la predicción de un reconocido chavista ante la posibilidad de que caiga el régimen de Maduro

El diputado y presentador venezolano Mario Silva, figura cercana al chavismo, advirtió que un eventual colapso del régimen de Nicolás Maduro tendría consecuencias inmediatas en toda América Latina.

En sus declaraciones, Silva sostuvo que la presión internacional sobre Caracas forma parte de un plan más amplio que busca desestabilizar a gobiernos aliados en la región.

“Alerta, todo el pueblo latinoamericano, ¿por qué nosotros tenemos que estar rodilla en tierra? Es muy singular, porque somos puerta de entrada a América Latina. ¿Cae Venezuela? Inmediatamente, sucede un efecto dominó, ¿cae Cuba, cae Nicaragua, caen todos los gobiernos?”, afirmó el parlamentario en su programa.

El chavista Mario Silva reconoce: "Tenemos que estar rodilla en tierra, porque cae Venezuela, e inmediatamente cae Cuba y Nicaragua. Petro y Lula están en salsa..."



Ojalá vean esto en la Casa Blanca, sería un 3x1 rápido e histórico.pic.twitter.com/UPCo6OqQDN — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 28, 2025

Silva vinculó la situación venezolana con la de otros mandatarios y advirtió que, de concretarse un desenlace en Caracas, líderes como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el colombiano Gustavo Petro también estarían en riesgo.

“El Petro está en salsa (en problemas), a Lula lo tienen en salsa, si ellos no entienden eso, están equivocados”, señaló.

El diputado y presentador advirtió al régimen de Nicolás Maduro ante una eventual caída del poder. | Foto: AP

El diputado chavista interpretó la presión contra Venezuela como parte de una estrategia destinada a consolidar el poder de sectores políticos conservadores en el continente.

“Porque ellos quieren ir de alguna manera controlando el poder, y al controlar el poder van a reforzar los aparatos represivos para poder aplastar a los pueblos, y ahí está su grandísima equivocación, porque los pueblos no se van a dejar aplastar”, advirtió.

El parlamentario instó a la militancia oficialista y a los países de la región a mantenerse firmes frente a lo que considera intentos de sometimiento externo. “Los pueblos no se van a dejar aplastar, es una enorme equivocación”, insistió en su mensaje.

Silva, conductor del programa televisivo La Hojilla, es uno de los principales defensores mediáticos del chavismo y suele articular las posiciones más duras dentro del oficialismo. Su intervención busca no solo reforzar la idea de unidad interna, sino también alertar a gobiernos aliados sobre los riesgos de un eventual colapso en Venezuela.

Gustavo Petro y Lula Da Silva también fueron citados por el diputado y presentador. | Foto: SEMANA y Getty Images

Las palabras de Silva se producen en un momento de creciente confrontación entre el régimen de Maduro y Washington. La administración de Donald Trump ha reforzado su despliegue militar en el Caribe, incluyendo buques de guerra y un submarino nuclear, lo que Caracas interpreta como una amenaza directa.