Político argentino murió repentinamente tras desmayarse en vivo durante un debate

El candidato argentino Hernán Damiani, de 66 años, falleció tras sufrir un infarto mientras participaba en un debate político transmitido desde su canal de streaming. Damiani hacía parte de la Unión Cívica Radical (UCR, de centro-derecha), y participaría en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, por la provincia de Misiones, en el norte de Argentina.

El incidente se dio mientras se encontraba con otros candidatos en el programa “La Casa”, y a los pocos minutos de comenzar, sufrió el infarto. Posteriormente, fue trasladado al centro médico Madariaga de Posadas, donde se confirmó su muerte.

Hernán Damiani | Foto: @VZimmermannOK

Hernán Damiani contaba con una extensa trayectoria política, principalmente en el territorio de Misiones, provincia conocida por las cataratas de Iguazú. Fue diputados en dos ocasiones durante los noventa, ocupó un escaño en el Congreso Nacional y, actualmente, se encontraba integraba la lista de UCR para las elecciones legislativas.

De acuerdo con el portal Primera Edición, Hernán Damiani se destacó como una de las personalidades más relevantes e influyentes del movimiento radical en la provincia desde que se restableció la democracia.

Se le valoraba especialmente por su esfuerzo en preservar la organización del partido en un entorno político mayoritariamente controlado por el Frente Renovador y el peronismo.

Hernán Damiani | Foto: @gustavolcordoba

Después del incidente, los presentadores del programa solicitaron que no se compartieran las grabaciones del momento en que Damiani sufrió el infarto, en un acto de respeto hacia sus allegados. Paralelamente, YouTube eliminó el video original del debate para prevenir que se siguiera viendo.

Su fallecimiento causó un gran impacto en la política local. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, manifestó su sorpresa y pesar en redes sociales, rindiendo homenaje a la “trayectoria, militancia y fuertes convicciones” de Damiani.

Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y… pic.twitter.com/YyMGwKRyym — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 16, 2025

El senador de Chaco Víctor Zimmermann, también de la UCR, expresó sus condolencias por el fallecido: “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro correligionario Hernán Damiani. Acompaño a su familia y amigos en este doloroso momento”.

Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro correligionario Hernán Damiani.

Acompaño a su familia y amigos en este doloroso momento.

Q.E.P.D. Hernan pic.twitter.com/q4At1GqxR8 — Víctor Zimmermann (@VZimmermannOK) October 16, 2025

El equipo del programa Dólar Blue emitió un comunicado: “En este escueto comunicado, lo único que queremos decir en nombre de todo el equipo de Dólar Blue es por la salud del candidato Damiani, de la Unión Cívica Radical. Les pedimos por favor a quienes estaban conectados en el vivo y quienes vivieron lo acontecido, que por favor no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y a quienes se encontraban ahí”.