Suscribirse

Mundo

Político argentino murió repentinamente tras desmayarse en vivo durante un debate

La muerte de Hernán Damiani ha tenido muchas reacciones en el entorno político argentino, mientras los involucrados piden que no se difundan las imágenes de la tragedia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 3:51 p. m.
Político argentino murió repentinamente tras desmayarse en vivo durante un debate
Político argentino murió repentinamente tras desmayarse en vivo durante un debate | Foto: @mdzol

El candidato argentino Hernán Damiani, de 66 años, falleció tras sufrir un infarto mientras participaba en un debate político transmitido desde su canal de streaming. Damiani hacía parte de la Unión Cívica Radical (UCR, de centro-derecha), y participaría en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, por la provincia de Misiones, en el norte de Argentina.

Contexto: Trump advierte a país latinoamericano que si “un socialista gana” las elecciones, “no seremos tan generosos”

El incidente se dio mientras se encontraba con otros candidatos en el programa “La Casa”, y a los pocos minutos de comenzar, sufrió el infarto. Posteriormente, fue trasladado al centro médico Madariaga de Posadas, donde se confirmó su muerte.

Hernán Damiani
Hernán Damiani | Foto: @VZimmermannOK

Hernán Damiani contaba con una extensa trayectoria política, principalmente en el territorio de Misiones, provincia conocida por las cataratas de Iguazú. Fue diputados en dos ocasiones durante los noventa, ocupó un escaño en el Congreso Nacional y, actualmente, se encontraba integraba la lista de UCR para las elecciones legislativas.

De acuerdo con el portal Primera Edición, Hernán Damiani se destacó como una de las personalidades más relevantes e influyentes del movimiento radical en la provincia desde que se restableció la democracia.

Contexto: Milei autoriza, por decreto, el desembarco de militares de EE. UU. en Argentina

Se le valoraba especialmente por su esfuerzo en preservar la organización del partido en un entorno político mayoritariamente controlado por el Frente Renovador y el peronismo.

Hernán Damiani
Hernán Damiani | Foto: @gustavolcordoba

Después del incidente, los presentadores del programa solicitaron que no se compartieran las grabaciones del momento en que Damiani sufrió el infarto, en un acto de respeto hacia sus allegados. Paralelamente, YouTube eliminó el video original del debate para prevenir que se siguiera viendo.

Su fallecimiento causó un gran impacto en la política local. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, manifestó su sorpresa y pesar en redes sociales, rindiendo homenaje a la “trayectoria, militancia y fuertes convicciones” de Damiani.

El senador de Chaco Víctor Zimmermann, también de la UCR, expresó sus condolencias por el fallecido: “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro correligionario Hernán Damiani. Acompaño a su familia y amigos en este doloroso momento”.

El equipo del programa Dólar Blue emitió un comunicado: “En este escueto comunicado, lo único que queremos decir en nombre de todo el equipo de Dólar Blue es por la salud del candidato Damiani, de la Unión Cívica Radical. Les pedimos por favor a quienes estaban conectados en el vivo y quienes vivieron lo acontecido, que por favor no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y a quienes se encontraban ahí”.

Contexto: Presidente Javier Milei se mide en elección provincial en Argentina, en medio de turbulencias

“Desde el equipo de Dólar Blue lo único que decimos es que nosotros hacemos un programa de streaming político. Lo único que ponemos en relieve es hablar de la política como sea. Y esto está por encima de cualquier cosa. Acá pasa a segundo plano todo, el programa ya no tiene importancia”, finalizaron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En video: las protestas se agudizan en Chicago entre gases lacrimógenos y detenidos por redadas migratorias de ICE

2. Gustavo Petro se sacó la espina y reveló detalles de la alocución que, según él, fue censurada: “Quiero hacerla”

3. Nueva York prueba “el pavimento frío” para enfrentar las olas de calor

4. Directivo confirma el primer amistoso de Cristiano Ronaldo en Latinoamérica: ¿Y Colombia?

5. Luis Díaz: DT del Dortmund se alarma por enfrentarlo; en un día sabrá su suerte en Bundesliga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Argentinamuertepolítico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.