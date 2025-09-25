‘Ranking’ de popularidad de alcaldes latinoamericanos: Carlos Fernando Galán se destaca en positiva posición

El más reciente estudio de CB Consultora Opinión Pública, realizado entre el 18 y el 22 de septiembre de 2025 en la ciudad más poblada de cada de diez países latinoamericanos, reveló que Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, encabeza el ranking de los mandatarios locales mejor evaluados de la región. El sondeo ubica a Galán en el primer lugar con 55,3 % de imagen positiva, por encima de sus pares de Montevideo y Quito.

El segundo puesto lo ocupa Mario Bergara, alcalde de Montevideo, con una aprobación del 53,9 %, mientras que el tercer lugar es para Pabel Muñoz, alcalde de Quito, con 48,4 %. El top cinco lo completan Jorge Macri, jefe de gobierno de Buenos Aires, y Rafael López Aliaga, alcalde de Lima.

En el otro extremo del listado aparecen los alcaldes con peor desempeño según la opinión de sus ciudadanos. Luis Bello, alcalde de Asunción, figura último con apenas 12,6 % de aprobación; seguido por Iván Arias, de La Paz, con 19,9%, y Carmen Meléndez, de Caracas, con 35,7 % de imagen positiva.

Carlos Fernando Galán es el alcalde mejor calificado de la región. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El estudio, que contó con más de 5.100 encuestados y un margen de error entre 4 % y 5 %, también analizó la percepción ciudadana sobre los equipos de gobierno de cada ciudad, revelando contrastes marcados en la valoración de secretarios, ministros y directores municipales.

El informe de CB Consultora Opinión Pública muestra que la imagen de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, tiene un desglose marcado por la polarización ciudadana. Su imagen positiva alcanza el 53,2 %, mientras que su imagen negativa se ubica en 44,1 %, dejando un reducido 2,7 % de encuestados que prefieren no opinar. Dichos datos reflejan un respaldo mayoritario, pero con un nivel de rechazo considerable para el mandatario local.

El secretario de Planeación, Miguel Silva, destaca como el mejor calificado del gabinete de Galán. | Foto: Secretaría de Planeación

La medición también detalló la percepción sobre el gabinete distrital de Bogotá. Entre los secretarios mejor evaluados se encuentran Miguel Silva (Secretaría Planeación) con 35,2 %, Laura Tami (Mujer) con 34,9 % y Gustavo Quintero (Gobierno) con 32,6 %. En contraste, los funcionarios con menor aprobación fueron Gerson Bermont (Salud) con 21,7 %, César Restrepo (Seguridad) con 24,8 %, y Santiago Trujillo (Cultura, Recreación y Deporte) con 26,6 %.