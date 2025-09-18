Este jueves 18 de septiembre, se registró un cara a cara entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. En ese encuentro de alto nivel se abordó el caso del San Juan de Dios y el panorama de seguridad de la capital del país.

Sobre el segundo tema, Galán, al término de la reunión con Petro, reveló que le transmitió al mandatario colombiano la preocupación que tiene por una reducción significativa en el pie de fuerza en Bogotá.

“Hablamos del tema de seguridad y los retos que hay en seguridad en Bogotá y cómo fortalecer mecanismos, no solamente en términos de capacidades, que para nosotros es importante; le mencioné al presidente el hecho de que Bogotá tiene un pie de fuerza menor al que ha tenido históricamente la ciudad”, expresó Carlos Fernando Galán.

El alcalde dio más detalles del encuentro con Petro en la Casa de Nariño: “Por ejemplo, tenemos tal vez entre 3 mil y 4 mil policías menos que hace 12 años. Es una reducción significativa lo que ha tenido a lo largo de los últimos 12 años Bogotá; pasar de 20 mil a 16 mil tiene unas implicaciones en términos de capacidades”.

Carlos Fernando Galán. | Foto: Presidencia

“Entonces, eso lo dialogamos, también en el marco de cómo buscar mejores herramientas preventivas y de trabajo con algunos sectores de la población, que permitan reducir el riesgo de que sean reclutados por bandas delincuenciales en la ciudad”, sostuvo.

Además, el alcalde de Bogotá anotó: “Ahí estamos trabajando, pero fue un diálogo constructivo que no llegó, digamos, a una conclusión específica, pero sí nos permite tener una búsqueda conjunta de soluciones, porque tenemos una responsabilidad conjunta”.

Galán se refirió al San Juan de Dios: “Se ha avanzado en llave con el Ministerio de Salud. Se renovó, por ejemplo, ya se terminó la obra del edificio de mantenimiento, tenemos que ponerlo a funcionar. Vienen otras obras también de otros edificios que hacen parte de este complejo y estamos con toda la voluntad de cumplir”.

El complejo hospitalario San Juan de Dios. | Foto: Leo Reina/Ministerio de las Culturas.