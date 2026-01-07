Tras lo que fue la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump busca la forma de generar una estabilidad en Venezuela y hacer que los demás integrantes del régimen cooperen para sus intereses.

Sin embargo, son varios los nombres que podrían generar serios problemas para los planes de Estados Unidos y eso lo tienen claro al interior del Ejecutivo norteamericano.

Diosdado Cabello, uno de los hombres más fuertes del régimen de Venezuela. Foto: AFP

Uno de ellos es el de Diosdado Cabello, ministro del Interior, quien siempre se ha mostrado desafiante ante Washington. Este hombre tiene gran poder dentro del régimen y hasta en su momento se dijo que, después de Maduro, era la persona más poderosa de la dictadura.

Estados Unidos ya lo sabe y le había hecho una clara advertencia a Cabello de lo que le puede esperar si no se alinea con sus instrucciones.

Diosdado Cabello revela impactante pedido de Cilia Flores cuando el Delta Force la sacó de la cama junto a Nicolás Maduro

La agencia Reuters reveló que desde el gobierno Trump se le amenazó con que podría ser el próximo en encabezar el listado de objetivos si no ayuda a la hoy presidenta interina, Delcy Rodríguez, a cumplir las demandas que llegan desde la Casa Blanca.

“Los funcionarios estadounidenses están especialmente preocupados de que Cabello, dado su historial de represión y su historia de rivalidad con Rodríguez, pueda jugar un papel clave y están tratando de forzar su cooperación incluso mientras buscan formas de eventualmente expulsarlo del poder y llevarlo al exilio“, señaló el medio mencionado.

Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: AFP/AP

Por ello, a través de algunos intermediarios, le han dejado saber al ministro del Interior que le podría pasar lo mismo que a Nicolás Maduro y Cilia Flores, si es que toma la decisión de irse en contra del Ejecutivo del magnate y el plan que tienen dentro del país latinoamericano.

No obstante, según Reuters, en Washington saben que dejar por fuera del juego a Cabello y llevarlo ante la justicia en Nueva York, tal y como está haciendo con el líder del régimen, podría ser muy arriesgado debido al apoyo que recibe por parte de los llamados colectivos chavistas, quienes podrían desatar un verdadero caos.

Diosdado Cabello reaparece con fusil en mano y bandera de ‘guerra o muerte’ en las calles de Caracas: envió dura advertencia

Pero todo esto dependerá de su cooperación, ya que el medio aseguró que, de acuerdo con una fuente, dentro de la lista de objetivos potenciales está Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Ambos están señalados de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y por ello sus cabezas tienen millonarias recompensas.

"Esto sigue siendo una operación de aplicación de la ley y aún no hemos terminado. (...) El presidente está hablando de ejercer la máxima influencia con los elementos restantes en Venezuela y garantizar que cooperen con Estados Unidos“, advirtió un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Por ahora, Cabello podría resultar muy útil para Donald Trump y sus funcionarios, pero todo dependerá de sus posiciones, ya que si no se alinea con lo que busca Washington, podría ser el próximo objetivo a capturar.