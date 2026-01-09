Revelan por error que un satélite espía de un país europeo vigila el búnker de Delcy Rodríguez

El pasado miércoles 7 de enero, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, realizó una visita al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, un cuartel general en el que opera parte del servicio de espionaje militar de España.

Más tarde, esa cartera difundió una serie de imágenes de la visita, en las que se aprecia el contenido que el personal revisaba en las pantallas de sus equipos informáticos.

En una de las imágenes se observa un plano de Fuerte Tiuna, el principal recinto militar del Ejército chavista, donde Estados Unidos detuvo el sábado pasado a Nicolás Maduro, según narra The Objective.

Robles agradece el excelente trabajo de los miembros del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.



La ministra, junto al JEMAD, ha visitado el centro y ha recibido novedades por parte del personal del CIFAS, cuya labor es esencial en el marco de la seguridad internacional pic.twitter.com/uLfr4uNQYY — Ministerio Defensa (@Defensagob) January 7, 2026

Las redes, tras examinar el contenido que aparece en los monitores ubicados sobre los escritorios del CIFAS, han identificado, a modo de ejemplo, que en uno de ellos se visualiza un mapa de Venezuela. Más concretamente, se trata de la tercera imagen, correspondiente al primer monitor situado a la izquierda.

En el mapa se identifica el área correspondiente al acceso principal de Fuerte Tiuna, considerado el recinto militar de mayor relevancia en Caracas y uno de los puntos estratégicos clave a nivel nacional.

En este complejo se encuentran la Comandancia General del Ejército venezolano y la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, según el medio.

Asimismo, el lugar funciona como residencia oficial de la actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y fue el sitio donde se localizaría el refugio en el que Nicolás Maduro habría sido detenido por fuerzas Delta Force.

Monitor ubicado en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) Foto: X/@Defensagob

Según The Objective, no es Google Maps lo que aparece en las pantallas, sino que, por el contrario, corresponde al software especializado ArcGIS PRO.

La licencia de este programa habría sido adquirida por la cartera de Defensa de España a la empresa Esri, para los servidores de cartografía.

“Este tipo de programa opera tanto con mapas preexistentes como con los obtenidos por el satélite de observación militar español PAZ”, asegura The Objective en su artículo.

Robles agradece el excelente trabajo de los miembros del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Foto: X/@Defensagob

Cabe recordar que Marshall S. Billingslea, exfuncionario del gobierno de Donald Trump, difundió hace algunos meses, en redes sociales, junto a una imagen satelital, las características y la ubicación de un supuesto búnker subterráneo vinculado al régimen de Nicolás Maduro, el cual se ubicaría bajo la llamada Rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.