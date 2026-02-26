Mundo

Se acabó el plazo: este documento ya es obligatorio para viajar al Reino Unido

A partir de este jueves las aerolíneas se verán obligadas a tomar una drástica decisión con los viajeros que no cuenten con este documento.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 9:20 a. m.
La medida aplica para ciudadanos de 85 países.
La medida aplica para ciudadanos de 85 países. Foto: Getty Images

Este miércoles, el Gobierno del Reino Unido impuso una medida más estricta para viajar al país. A partir de ahora, todos los viajeros que deban tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés) —cerca de 85 países que no requieren visa para estancias cortas, entre ellos Colombia— deberán contar con este permiso antes de abordar.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Exteriores informó que todos los transportistas, incluidas las aerolíneas, estarán obligados a impedir el embarque de los pasajeros que no tengan aprobada previamente la autorización digital ETA.

Aunque la exigencia de la Autorización Electrónica de Viaje está vigente desde 2023 y se ha aplicado de manera gradual, las nuevas medidas de control endurecen su cumplimiento y obligarán a todas las personas exentas de visado —incluidos ciudadanos de la Unión Europea, España y países de Latinoamérica— a tramitarla con antelación antes de abordar sus vuelos.

La ETA es obligatoria para estancias de hasta seis meses por turismo, negocios, visitas familiares o tránsito que implique pasar por control fronterizo.

Mundo

Bill y Hillary Clinton se preparan para testificar en investigación sobre Jeffrey Epstein. Así son las claves del caso

Mundo

¿Quién es Larry Devoe, el nuevo fiscal encargado de Venezuela que reemplazará a Tarek William Saab?

Mundo

Marco Rubio habla del futuro de Venezuela y explica qué se necesita para realizar elecciones

Mundo

Marco Rubio declaró que Cuba tiene que cambiar “drásticamente” tras muerte de cuatro personas que viajaban en una lancha en Florida

Mundo

Confiscan vivienda de asistente de María Corina Machado y su partido denuncia persecución del régimen chavista

Mundo

Nicolás Maduro se quedaría sin defensa: sanciones de EE. UU. le impedirían pagar abogados y pondrían en jaque su juicio por narcoterrorismo

Estados Unidos

En video | Calle de EE. UU. se desploma y vehículos se hunden en plena vía principal

Nación

Tribunal emitirá “sentencia anticipada” en la demanda que pide anular el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido

Mundo

Tras el arresto del expríncipe Andrés, crece la conmoción y la incertidumbre en la familia real británica

Mundo

El expríncipe Andrés deja la comisaría tras varias horas de arresto por un caso relacionado con Jeffrey Epstein

a
Big Ben, Londres, Inglaterra. Foto: Getty Images

La solicitud de esta autorización se realiza de manera completamente digital y queda vinculada electrónicamente al pasaporte por un periodo de dos años. El trámite tiene un costo de 16 libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente a 80.000 pesos colombianos.

Aunque en la mayoría de veces la solicitud es respondida de forma rápida, ante la nueva medida, el ministerio británico recomendó hacer la solicitud con tres días de anticipación.

Este es el ranking de los pasaportes más poderosos de Latinoamérica en 2026

De igual forma, se recordó que los ciudadanos con doble nacionalidad británica y de otro país deben presentar “un pasaporte británico válido o un Certificado de Derechos” para poder viajar al Reino Unido. Asimismo, informaron que, a partir de este jueves, el documento alternativo al pasaporte británico —el certificado de derechos— se expedirá únicamente en formato digital y tendrá validez indefinida.

El secretario de Estado de Migración y Ciudadanía, Mike Tapp, afirmó que “la ETA es una parte vital del trabajo para reforzar la seguridad fronteriza y ver quién entra en el país” y enfatizó en que todo aquel que quiera visitar el Reino Unido debe “asegurarse de tener el permiso correcto”.

a
Londres, Inglaterra. Foto: Getty Images

La nueva medida ha sido duramente criticada por el Partido Nacional Escocés (SNP), que gobierna en Escocia. La colectividad pidió al Gobierno británico eliminar estos nuevos requisitos y los calificó como un “impuesto fronterizo del Brexit” contra las personas con doble nacionalidad.

De este modo, quienes cuentan con doble nacionalidad se arriesgan a no poder embarcar si no presentan un pasaporte británico vigente o el certificado de derechos, cuyo costo es de 589 libras, es decir, cerca de tres millones de pesos colombianos.

El país de Lationamérica que vive un boom turístico

VER MÁS

Reino Unido

Más de Mundo

El expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) y su mujer y exsecretaria de Estado Hillary Clinton (2009-2013) deberán comparecer ante el Congreso por Jeffrey Epstein.

Bill y Hillary Clinton se preparan para testificar en investigación sobre Jeffrey Epstein. Así son las claves del caso

Larry Devoe, fiscal encargado de Venezuela.

¿Quién es Larry Devoe, el nuevo fiscal encargado de Venezuela que reemplazará a Tarek William Saab?

Rubio explicó que las sanciones estadounidenses se dirigen específicamente al mandatario colombiano, a su familia y a sus colaboradores más cercanos. (Photo by Fadel SENNA / POOL / AFP)

Marco Rubio habla del futuro de Venezuela y explica qué se necesita para realizar elecciones

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania.

Marco Rubio declaró que Cuba tiene que cambiar “drásticamente” tras muerte de cuatro personas que viajaban en una lancha en Florida

x

Confiscan vivienda de asistente de María Corina Machado y su partido denuncia persecución del régimen chavista

Metropolitan detention center, cárcel Nicolás Maduro

Nicolás Maduro se quedaría sin defensa: sanciones de EE. UU. le impedirían pagar abogados y pondrían en jaque su juicio por narcoterrorismo

x

En video | Calle de EE. UU. se desploma y vehículos se hunden en plena vía principal

Tarek William Saab

¿Quién es Tarek William Saab, el exfiscal que renunció tras años como figura clave del chavismo, señalado por persecución en Venezuela?

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la llegada de los buques estadounidenses como una “agresión psicológica”.

Los funcionarios del régimen chavista que han salido del poder durante el mandato de Delcy Rodríguez en Venezuela

Noticias Destacadas