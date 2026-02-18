Mundo

Trump advierte a Reino Unido de que no entregue la base de Diego García, clave para un posible ataque de EE. UU. contra Irán

Estados Unidos e Irán iniciaron conversaciones sobre su programa nuclear; Trump ha advertido que, si no alcanzan un acuerdo, atacará Teherán.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 4:47 p. m.
Estados Unidos tiene 128 bases militares repartidas por el mundo.
Estados Unidos tiene 128 bases militares repartidas por el mundo. Foto: NurPhoto via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles, 18 de febrero, a Reino Unido que no “regale” una base militar clave en el océano Índico, por considerar que sería vital en caso de que ataque a Irán.

El año pasado, Londres acordó devolver las islas Chagos a la república de Mauricio —en el Océano Índico— y rentar el terreno para la base militar, Diego García, que actualmente es utilizada por los norteamericanos y ha sido referenciada en varias ocasiones por Trump en caso de una escalada contra Irán.

La base militar funciona como un centro estratégico clave para bombardeos y operaciones navales, albergando en ocasiones aeronaves como bombarderos B-2 Spirit y cazas F-15.

¡NO REGALEN DIEGO GARCIA!”, escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, pocas horas después de que el Departamento de Estado volviera a respaldar el acuerdo británico.

Mundo

“Impulsando una relación de entendimiento”, Delcy Rodríguez y Petro se reunirán. Estos son los temas que tratarán en su encuentro

Mundo

Se conoce ranking de presidentes latinoamericanos: ¿en qué puesto quedó Gustavo Petro?

Mundo

Gobierno Trump exige cambios drásticos a Cuba y advierte a la dictadura de que “el país está derrumbándose”

Mundo

ICE deporta a bebé recién nacido con bronquitis mientras permanecía en un centro de detención en Texas

Estados Unidos

Universal Orlando planea túneles subterráneos que revolucionarían el viaje entre parques

Mundo

No es Colombia: este es el país en Latinoamérica que más café produce en el mundo

Mundo

Publican explosivo audio del Pollo Carvajal incriminando a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello ante la CPI

Deportes

Gobierno de Estados Unidos le dio respuesta a James Rodríguez: confirman qué pasó con su visa

Estados Unidos

Oposición a planes migratorios de Estados Unidos: medidas generan protestas

Mundo

Canciller cubano llegó a Rusia en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

a
Un B-2 Spirit durante un evento de exhibición. Foto: Getty Images

En este acuerdo, Reino Unido ofreció alquilar durante un siglo el espacio en donde se encuentra la base militar.

El primer ministro (Keir) Starmer no debería perder el control, por ningún motivo, de Diego García, al suscribir un contrato de arrendamiento de 100 años que, en el mejor de los casos, sería precario”, escribió Trump en Truth Social.

“Esta tierra no debería ser arrebatada al Reino Unido y, si se permite que lo sea, será una mancha sobre nuestro gran aliado”, agregó el mandatario estadounidense.

Agentes estadounidenses mantuvieron el martes nuevas negociaciones con Teherán y exigieron a los lideres religiosos que aceptaran varias concesiones con respecto a su programa nuclear.

ICE deporta a bebé recién nacido con bronquitis mientras permanecía en un centro de detención en Texas

En su publicación, Trump sugirió que estaba preocupado por ataques provenientes de Teherán.

Si Irán decide no llegar a un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo situado en Fairford —base militar en Inglaterra—, para erradicar un posible ataque de un régimen sumamente inestable y peligroso”, dijo Trump.

a
Dos cazas de combate F-35. Foto: Anadolu via Getty Images

El jefe de Estado estadounidense agregó que le preocupaba un ataque que “potencialmente se hiciera contra Reino Unido y otros países amigos”.

Londres mantuvo el control de las islas Chagos después de que Mauricio se independizara en la década de 1960 ,donde instaló una base militar.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense anunció que tendrán tres días de conversaciones durante la próxima semana con Mauricio sobre el mantenimiento de la base en Diego García.

Estados Unidos respalda la decisión del Reino Unido de seguir adelante con su acuerdo con Mauricio relativo al archipiélago de Chagos”, se leía en el documento.

Publican explosivo audio del Pollo Carvajal incriminando a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello ante la CPI

Sin embargo, cuando se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre qué declaración había que creer, dijo que la publicación en redes sociales procedía directamente del presidente y “debía considerarse como la política del gobierno de Trump”.

Cabe recordar que, cuando el gobierno de Starmer alcanzó el acuerdo con Mauricio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lo calificó de “histórico”.

Con información de AFP

Más de Mundo

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

“Impulsando una relación de entendimiento”, Delcy Rodríguez y Petro se reunirán. Estos son los temas que tratarán en su encuentro

Gustavo Petro

Se conoce ranking de presidentes latinoamericanos: ¿en qué puesto quedó Gustavo Petro?

.

Gobierno Trump exige cambios drásticos a Cuba y advierte a la dictadura de que “el país está derrumbándose”

a

ICE deporta a bebé recién nacido con bronquitis mientras permanecía en un centro de detención en Texas

Universal Orlando estudia la construcción de túneles subterráneos que conectarían Epic Universe con el complejo principal, buscando agilizar el traslado de millones de visitantes.

Universal Orlando planea túneles subterráneos que revolucionarían el viaje entre parques

a

No es Colombia: este es el país en Latinoamérica que más café produce en el mundo

Hugo ‘el Pollo’ Carvajal

Publican explosivo audio del Pollo Carvajal incriminando a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello ante la CPI

.

A triciclo, así sobrevive Cuba con Nicolás Maduro preso y en la mira de Donald Trump

x

Oposición a planes migratorios de Estados Unidos: medidas generan protestas

Noticias Destacadas