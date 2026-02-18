Trump advierte a Reino Unido de que no entregue la base de Diego García, clave para un posible ataque de EE. UU. contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles, 18 de febrero, a Reino Unido que no “regale” una base militar clave en el océano Índico, por considerar que sería vital en caso de que ataque a Irán.

El año pasado, Londres acordó devolver las islas Chagos a la república de Mauricio —en el Océano Índico— y rentar el terreno para la base militar, Diego García, que actualmente es utilizada por los norteamericanos y ha sido referenciada en varias ocasiones por Trump en caso de una escalada contra Irán.

La base militar funciona como un centro estratégico clave para bombardeos y operaciones navales, albergando en ocasiones aeronaves como bombarderos B-2 Spirit y cazas F-15.

“¡NO REGALEN DIEGO GARCIA!”, escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, pocas horas después de que el Departamento de Estado volviera a respaldar el acuerdo británico.

En este acuerdo, Reino Unido ofreció alquilar durante un siglo el espacio en donde se encuentra la base militar.

“El primer ministro (Keir) Starmer no debería perder el control, por ningún motivo, de Diego García, al suscribir un contrato de arrendamiento de 100 años que, en el mejor de los casos, sería precario”, escribió Trump en Truth Social.

“Esta tierra no debería ser arrebatada al Reino Unido y, si se permite que lo sea, será una mancha sobre nuestro gran aliado”, agregó el mandatario estadounidense.

Agentes estadounidenses mantuvieron el martes nuevas negociaciones con Teherán y exigieron a los lideres religiosos que aceptaran varias concesiones con respecto a su programa nuclear.

En su publicación, Trump sugirió que estaba preocupado por ataques provenientes de Teherán.

“Si Irán decide no llegar a un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo situado en Fairford —base militar en Inglaterra—, para erradicar un posible ataque de un régimen sumamente inestable y peligroso”, dijo Trump.

El jefe de Estado estadounidense agregó que le preocupaba un ataque que “potencialmente se hiciera contra Reino Unido y otros países amigos”.

Londres mantuvo el control de las islas Chagos después de que Mauricio se independizara en la década de 1960 ,donde instaló una base militar.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense anunció que tendrán tres días de conversaciones durante la próxima semana con Mauricio sobre el mantenimiento de la base en Diego García.

“Estados Unidos respalda la decisión del Reino Unido de seguir adelante con su acuerdo con Mauricio relativo al archipiélago de Chagos”, se leía en el documento.

Sin embargo, cuando se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre qué declaración había que creer, dijo que la publicación en redes sociales procedía directamente del presidente y “debía considerarse como la política del gobierno de Trump”.

Cabe recordar que, cuando el gobierno de Starmer alcanzó el acuerdo con Mauricio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lo calificó de “histórico”.

