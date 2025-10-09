Trump sugiere que España debería ser “expulsada” de la OTAN: “No tienen excusa para no hacer esto”

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió el jueves, 9 de octubre, que España sea expulsada de la OTAN debido a su incapacidad para cumplir con el requisito de gasto en defensa del 5 % que había solicitado el presidente de Estados Unidos.

“Tuvimos un rezagado, era España”, declaró Trump en el Despacho Oval, al repasar el reciente compromiso de casi todos los miembros de la Alianza Atlántica para aumentar su gasto militar.

“No tienen excusa para no hacer esto. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente”, añadió.

“Solicité que pagaran un 5 % y no un 2 %, y la mayoría de la gente pensó que eso no iba a suceder. Y sucedió prácticamente de manera unánime”, recordó Trump, en alusión a esa negociación en el seno de la Alianza Atlántica.

Donald Trump y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb | Foto: Getty Images via AFP

La excepción fue España. Su presidente de gobierno, el socialista Pedro Sánchez, justificó el rechazo a incrementar el gasto de defensa porque, entre otras cosas, ese dinero servía para aumentar el Estado de bienestar.

“A ellos les va bien, creo que debido a muchas de las cosas que hemos hecho”, dijo Trump, en presencia del presidente finlandés, Alexander Stubb.

Por su parte, el líder de Finlandia le comunicó a Trump su inquietud por la amenaza rusa y la urgencia de reforzar el flanco oriental de la OTAN. Esta preocupación surge poco después de que Ursula Von der Leyen declarara que Europa se encuentra en una “guerra híbrida” con Moscú, un contexto marcado por las frecuentes incursiones de drones y cazas rusos en el espacio aéreo europeo durante las semanas recientes.

“Vamos a trabajar juntos de manera muy estrecha, con Finlandia y la OTAN. Como saben, requerimos que paguen el 5 %, no el 2 %, la mayoría pensó que no iba a pasar y pasó virtualmente de forma unánime”, aseguró el presidente Trump antes de señalar a España.

La Administración Trump ya había presionado a España a finales de agosto, advirtiendo al gobierno de Pedro Sánchez de que el actual 2% del PIB destinado a Defensa era insuficiente. Washington amenazó con “graves consecuencias” si España no logra elevar esa inversión hasta el 5%.

Este objetivo de gasto del 5% del PIB es, de hecho, el mismo que todos los Estados miembros, incluida España, acordaron y firmaron como compromiso para el año 2035 en la cumbre de la OTAN de junio.

Donald Trump quiere que saquen a España de la OTAN. | Foto: Pexels

Tras la cumbre de la OTAN, el propio Donald Trump sugirió que España podría verse obligada a “pagar el doble” si no cumplía con el acuerdo de gasto suscrito por los aliados. Aunque esta posible amenaza comercial fue planteada por Trump, hasta ahora no se ha concretado.

La Alianza Atlántica tiene 32 miembros, y España es uno de los países con menor gasto en defensa del bloque.