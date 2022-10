Zelenski comparó a Rusia con la Alemania nazi y dijo que “todos los ocupantes” acaban huyendo de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, conmemoró este viernes el 79 aniversario de la liberación del país de las tropas nazis asegurando que Rusia “huirá” de Ucrania como hacen “todos los ocupantes”, afirmando además que los ucranianos saben que “la noche más oscura se convierte en el amanecer”.

“El día de la liberación de Ucrania de los nazis en el día 247 de la guerra se convierte en un símbolo: el resultado de nuestra lucha es definitivamente la liberación de nuestra Ucrania (...). En el futuro, Jersón, el Donbás, Lugansk, Crimea. Nuestra tierra siempre se vuelve libre y la resistencia se convierte en orgullo”, afirmó el mandatario ucraniano en su discurso diario a la población ucraniana.

Zelenski sostuvo que en estos casi 80 años “la forma del mal ha cambiado” y que este “siempre comienza de la misma manera”: “Los invasores se llaman a sí mismos libertadores y la invasión del Ejército es ‘en defensa propia’”.

En este sentido, el jefe de estado ucraniano resaltó que, como hace ocho décadas, el pueblo ucraniano “se levanta por la defensa de su tierra natal”.

No obstante, aseguró que las invasiones extranjeras en Ucrania siempre terminan “de la misma manera” y que los criminales de guerra se convierten en acusados.

“La destrucción se convierte en reparación. El equipo enemigo se convierte en exhibiciones de museo. Las hazañas de los abuelos se convierten en las victorias de los nietos”, auguró Zelenski.

Por ello, anima a la población ucraniana a resistir sosteniendo que “el segundo Ejército del mundo será cada vez más pequeño” y que las pérdidas del enemigo “serán cada vez mayores”.

“Estoy seguro de que la propaganda hostil no funciona, las provocaciones no funcionan, las amenazas no asustan. Cualquier invierno duro no nos asustará. Sabemos que la noche más oscura se convierte en el amanecer (...). Los tiempos más oscuros para nosotros no son sin luz, sino sin voluntad”, puntualizó el presidente ucraniano.

Denuncian que rusos enfermos con sida y hepatitis C son reclutados para combatir en invasión a Ucrania

Una grave denuncia se conoció este jueves sobre el enrolamiento en las filas rusas que participan en la invasión a Ucrania de personas enfermas con sida y hepatitis C.

Así se desprende de un informe publicado por la agencia de inteligencia de defensa de Ucrania en el que se indicó que el gobierno del presidente Vladimir Putin comenzó una nueva estrategia de reclutamiento ante las dificultades para incorporar a personal para participar en el conflicto.

En ese sentido, señaló que estaría obligando a personas enfermas que estaban en prisión a luchar a engrosar las filas y en las que estarían personas con enfermedades infecciosas graves como el VIH y la hepatitis C.

Incluso, advirtió que estos soldados son identificados con pulseras de colores en sus manos, según su condición: rojas si son seropositivos y blancas si tienen hepatitis.

“El hecho de que más de 100 reclusos con VIH o hepatitis C confirmados hayan sido ‘movilizados’ en la Colonia Penal No. 5 en Metalostroi (Leninhrad Oblast, Rusia) al Wagner PMC muestra que este fenómeno está muy extendido”, sostuvo la agencia ucraniana.

La entidad señaló que, entre las filas rusas, crece la incomodidad por el reclutamiento de estas personas y por tener que participar en enfrentamientos en el campo de batalla.

“Se sabe que los médicos rusos se niegan rutinariamente a brindar atención a los soldados heridos con hepatitis o VIH”, señaló.

“Varios combatientes con VIH o hepatitis ya están en cautiverio ucraniano y han confirmado la información sobre el reclutamiento masivo de prisioneros infectados por parte de la empresa militar privada Wagner”, puntualizó.