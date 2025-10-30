A un día de Halloween reconocidos dulces fueron retirados del mercado en EE. UU. por un riesgo a la salud de millones

A vísperas de la Noche de Brujas, o Halloween, una fabricante de dulces anunció el retiro de algunos de sus productos y lanzó una grave advertencia a las personas por problemas de salud pública en Estados Unidos.

Se trata de la compañía Zingerman’s Candy Manufactory que está retirando barras de dulces de varias tiendas alrededor del país en una de las épocas donde hay mayor demanda de estos productos, pues es tradición para los niños salir a las calles disfrazados y pedir dulces en tiendas y residencias disfrazados de sus personajes favoritos.

De acuerdo con los detalles de la medida sanitaria de la empresa, esta afecta principalmente los mercados de los estados de Michigan y Nueva York, donde fueron distribuidos los dulces que pueden representar un riesgo para los consumidores.

Peanut Butter Crush Bars | Foto: Tomada de Zingerman’s Candy Manufactory

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos determinaron que algunos dulces tienen una severa contaminación cruzada con frutos secos, que son alérgenos que no fueron declarados de manera correcta en el etiquetado, por lo que podría provocar un problema de salud en las personas que lo consuman y tengan alergia a los productos que fueron usados.

De esta manera, los dulces específicos afectados son la barra “Peanut Butter Crush Bars” y la “Cashew Cow Bars”.

Luego de distribuir las barras de dulces, la empresa encontró que estas contenían nueces de marañón, pero en los empaques únicamente se detallaba que estos dulces tenían solos maní.

Cashew Cow Bars | Foto: Tomada de Zingerman’s Candy Manufactory

Esto es muy riesgoso para las personas que son alérgicas al marañón, ya que pueden adquirir estas barras sin tener pleno conocimiento de los ingredientes y desarrollar y reacción alérgica y desencadenar una respuesta inmune que, en muchos casos, puede resultar mortal.

“Las personas que tienen una alergia o sensibilidad grave al cajú (marañón) o al maní corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos”, dijo la empresa Zingerman’s Candy Manufactory en un comunicado al respecto.

Durante esta época las autoridades recomiendan comprar solo en sitios autorizados y de confianza, revisar el empaque de los dulces, evitando signos de manipulación. | Foto: fotos 123rf

Pese a que la advertencia causó preocupación de la compañía y algunos consumidores, hasta el momento no se ha reportado ningún caso de enfermedad a raíz del consumo de estas barras dulces, ni reacciones negativas de las personas que las han comprado en los últimos días.

Las personas deben verificar que las barras son del lote número 174250. En caso de que usted haya adquirido uno de estos, puede hacer la devolución y el reclamo en la página oficial de la empresa para obtener un reembolso. Las Peanut Butter Crush Bars fueron distribuidas en empaques de color amarillo y morado, mientras que las Cashew Cow Bars son paquetes azul claro y amarillo.