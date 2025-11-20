Suscribirse

Estados Unidos

Alarma en Nueva York tras la cancelación de ceremonias de ciudadanía por la administración Trump

La suspensión inesperada de los juramentos en varios condados dejó a miles de aspirantes sin una fecha clara para convertirse en ciudadanos estadounidenses, generando críticas de autoridades locales y expertos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 8:16 p. m.
Una vez naturalizado, el cónyuge disfruta de plenos derechos, incluyendo el voto, acceso a empleos federales y protección contra deportación .
La cancelación de la ceremonia de ciudadanía en Nueva York ha dejado desconcertados a inmigrantes y funcionarios locales | Foto: Getty Images

La decisión de USCIS de cancelar ceremonias de naturalización en Nueva York tomó por sorpresa a funcionarios judiciales y a cientos de inmigrantes listos para recibir su ciudadanía. El cambio desató preocupación por el futuro del proceso y por la pérdida del carácter comunitario de estos eventos.

Contexto: Estados Unidos está autorizado para revisar expedientes de inmigrantes con green card; podría revocarla en estos casos

La razón por la que se canceló la ceremonia

La explicación formal de USCIS sostiene que, tras revisar la jurisdicción de ciertos tribunales de los condados de Nueva York bajo la Ley de Nacionalidad e Inmigración (Immigration and Nationality Act), se llegó a la conclusión de que esos tribunales “no cumplen con los requisitos estatutarios para llevar a cabo ceremonias de naturalización”.

Como consecuencia, se ha decidido “la transición de ceremonias judiciales a ceremonias administrativas para garantizar el cumplimiento de la ley”.

La decisión repentina de la U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) de cancelar las ceremonias de naturalización en varios condados del estado de Nueva York, ha generado una ola de inquietud entre funcionarios locales, comunidades de inmigrantes y defensores de los derechos civiles.

Según informa Newsweek, La medida afecta condados como Westchester County, Rockland County, Schenectady County, Onondaga County, Broome County, Tompkins County y Washington County, donde los funcionarios de los tribunales locales informaron haber recibido “avisos abruptos” de USCIS anunciando que “no habrá más ceremonias en adelante”.

Para muchos aspirantes a ciudadanos estadounidenses, participar en una ceremonia de juramento en su comunidad ha sido un momento simbólico de gran significado: la culminación de un proceso burocrático, pero también el reconocimiento público de un nuevo estatus.

Regresa un requisito que ahora debería tener en cuenta cuando solicite su ciudadanía norteamericana.
Para los miles de aspirantes a ciudadanos, lo que debía ser un día de celebración se ha convertido en motivo de espera, incertidumbre | Foto: Getty Images

¿Qué implica la cancelación de estas ceremonias?

Cancelar esas ceremonias supone, además de un contratiempo logístico, un golpe a la dimensión simbólica de la ciudadanía.

Uno de los expertos consultados, Morgan Bailey, socio en la firma Mayer Brown y exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que “la suspensión generalizada de ceremonias judiciales de larga data no es algo común”.

Para los afectados y para funcionarios locales, esta explicación llegó demasiado tarde y con poca claridad.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó esta decisión como “una grave preocupación” y exigió respuestas por escrito antes del 4 de diciembre sobre si la interrupción es permanente o temporal, y qué medidas adoptará USCIS para asegurar la continuidad del proceso.

Contexto: La dura prueba de ‘conducta moral’ que está imponiendo USCIS para solicitantes de ciudadanía americana en Estados Unidos

Quienes tenían programado jurar lealtad en una ceremonia local podrán ser reprogramados, pero ahora en un formato administrativo, lo que puede implicar desplazamientos mayores, menor participación de la familia o amigos, y la pérdida del carácter comunitario del evento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Blessd destapó su orientación sexual y reveló si le gustan las mujeres trans: “Hay que hacerlo”

2. Llegada de John Poulos a La Tramacúa ha sido caótica: destapan problemas que ha tenido el asesino de Valentina Trespalacios

3. Vanessa Pulgarín lanzó mensaje horas antes de la coronación de Miss Universo 2025: “Voy a ser muy sincera”

4. Futuro de Reinaldo Rueda estaría en la Liga BetPlay: multicampeón lo quiere tras eliminación con Honduras

5. “No puede llegar aquí”: Petro destapó fuerte golpe que recibió Verónica Alcocer. ¿Consecuencia de la lista Clinton?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosNueva YorkCiudadanía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.